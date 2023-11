Przed imprezą najlepiej postawić na tłuszcze i białka, ponieważ to one pozwalają opóźnić szkodliwy wpływ alkoholu na nasz organizm. Poza tym przed wypiciem alkoholu można zjeść słodki deser, który będzie składał się z owoców o dużej zawartości fruktozy. Oczywiście ważne jest również odpowiednie nawodnienie organizmu, dlatego pomiędzy drinkami warto pić wodę z cytryną.

Reklama

Alkohol i impreza bardzo często skutkują złym samopoczuciem i kacem następnego dnia. Dlatego warto sprawdzić, co najlepiej jeść i pić przed wyjściem ze znajomymi na wieczorową imprezę. Oprócz wspomnianych tłuszczów i białka, można skorzystać także ze specjalistycznych preparatów dostępnych w aptekach, które według producentów gwarantują brak kaca. Jeśli jednak nie masz nic takiego pod ręką, to lepiej postawić na naturalne wspomagacze.

Impreza i alkohol? Owszem, ale nie z pustym żołądkiem!

Jeśli na imprezę wybieramy się z pustym żołądkiem, należy zdawać sobie sprawę, że jest to błąd, który skutkuje złym samopoczuciem następnego dnia. Oczywiście osoba organizująca spotkanie na pewno zadbała o to, aby nie zabrakło imprezowych przystawek, ale przed taką imprezą z alkoholem warto zjeść coś konkretnego. Jeśli zjemy coś sycącego, co będzie bogate w białko i tłuszcze, to alkohol będzie wchłaniał się o wiele wolniej, przez co później odczujemy jego szkodliwe skutki. Można zjeść, np. kanapkę z wędliną, pierogi lub coś innego, co będzie miało dużą zawartość białka i tłuszczu.

Możesz pić alkohol, ale pamiętaj też o innych płynach!

Jeśli pijemy alkohol, to nie wolno popijać go napojami gazowanymi, ponieważ zawierają one dwutlenek węgla, który przyspiesza jego wchłanianie. Natomiast przed pójściem na imprezę, warto wypić szklankę mleka albo szklankę soku z kiszonych ogórków. W czasie imprezy można pić soki, które zawierają witaminę C oraz B, np. sok pomidorowy, pomarańczowy albo z czarnej porzeczki, co nie tylko nawadnia organizm, ale wpłynie pozytywnie na samopoczucie po spotkaniu.

Impreza z alkoholem: Pamiętaj, żeby jeść… słodycze!

Jak już było wcześniej wspomniane, warto jeść produkty, które zawierają cukry, a w tym również owoce, np. banany. Dzięki temu dostarczymy organizmowi niezbędnej wtedy fruktozy. Ponadto, kiedy będziemy mieć kaca następnego dnia, również wtedy warto zjeść coś słodkiego, ponieważ w wyniku wypicia alkoholu spada nam cukier we krwi, co powoduje, że czujemy się słabi i często mamy np. zawroty głowy.

Jeszcze jedna ważna rzecz! Mieszać czy nie mieszać?

Najlepiej nie mieszać alkoholi, jednak, jeżeli już to robimy, to róbmy to pod warunkiem, że spożywamy je w małych ilościach. Dodatkowo, jeśli nie chcemy pić jednego alkoholu, to lepiej najpierw pić słabe alkohole, a potem te mocniejsze.