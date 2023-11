Owoce morza, nazywane również frutti di mare, są wykwintnymi produktami, które nie należą do tradycyjnych składników kuchni polskiej. Ze względu na swoją wysoką cenę oraz problematyczny sposób przygotowania, niezbyt często pojawiają się na stołach polskich rodzin. Jednakże coraz częściej można się z nimi zetknąć na różnych wytwornych przyjęciach. Wówczas warto znać sztukę jedzenia owoców morza i wiedzieć, jak je spożywać.

Reklama

Owoce morza charakteryzują się wysoką zawartością białka, co powoduje, że bardzo szybko się psują. Najlepiej kupować je świeże od zaufanych dostawców. Wśród najpopularniejszych owoców morza można wymienić: krewetki, ostrygi, ośmiornice, kalmary i homary.

Jak jeść skorupiaki: homary i krewetki

Jedną z grup owoców morza są skorupiaki, do których zalicza się m.in.: homary, kraby i krewetki. Pierwszy z wymienionych owoców morza swoim wyglądem przypomina raka rzecznego. Po ugotowaniu przyjmuje on czerwoną barwę, a jego mięso jest w smaku bardzo delikatne. W restauracjach lub na przyjęciach, na których serwuje się homara, dostaje się specjalne szczypce, za pomocą których odłamuje się jego kleszcze. Następnie szpikulcem do homarów lub zwykłym widelcem delikatnie wyciąga się mięso, dzieli na mniejsze kawałki, a następnie macza się w sosie i je.

Kolejnym popularnym owocem morza, zaliczanym do skorupiaków, są krewetki. Sposób ich spożywania uwarunkowany jest tym, jak zostały one podane. Wówczas, gdy krewetki są obrane – spożywa się je nożem i widelcem. Z kolei, gdy podaje się je wraz z pancerzem – przed zjedzeniem krewetki należy zdjąć go palcami.

Małże: ostrygi i mule – jak je jeść?

Ostrygi i mule są owocami morza, zaliczanymi do grupy małż jadalnych. Zazwyczaj są one podawane w postaci surowej na naczyniu wyłożonym lodem. Na oficjalnych przyjęciach przed ich zjedzeniem należy nabić je na widelec, natomiast w restauracjach lub na rodzinnych spotkaniach ostrygi i mule można jeść bezpośrednio z muszli.

Reklama

Sposób jedzenia kalmarów i ośmiornic

W porównaniu do innych owoców morza sposób jedzenia głowonogów, do których zalicza się m.in. kalmary i ośmiornice, nie jest zbyt problematyczny. Podawane są one po ok. dwugodzinnym gotowaniu, co sprawia, że są miękkie i bardzo łatwo nabić je na widelec. Z ośmiornic i kalmarów można przygotować różne dania, np. sałatki czy carpaccio na wiele sposobów.