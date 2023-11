Trufle to smaczny czekoladowy deser na bazie szampana, śmietany kremówki, miodu i gorzkiej czekolady. Kulki obtoczone w kakao sprawdzają się jako słodka przekąska na każdą okazję, np.: święta, sylwestra, urodziny czy spotkanie ze znajomymi.

Reklama

Trufle czekoladowe na przyjęciu sylwestrowym mogą posłużyć jako wróżba. Wystarczy tylko do jednej trufli włożyć orzecha włoskiego. Wróżba polega na tym, że osoba, która trafi na orzech, będzie miała szczęście przez cały przyszły rok.

Jak zrobić trufle szampańskie, krok po kroku

Trufle to wyrób cukierniczy, najczęściej wykonywany z czekolady, masła oraz śmietany. Przepis na trufle można jednak dowolnie modyfikować, dodając do składników, np. inny alkohol, jak: brandy czy whisky, cynamon, kawę, migdały, orzechy laskowe, wiórki kokosowe. Deser dobrze smakuje również po dodaniu białej czekolady, zamiast gorzkiej. Wtedy należy jednak zrezygnować z dodatku miodu, ponieważ jasna czekolada sama w sobie jest już bardzo słodka. Uformowane kulki można obtoczyć w kolorowej posypce bądź perełkach do dekorowania ciast, tortów, pierników i ciasteczek.

Składniki:

2 tabliczki gorzkiej czekolady,

5 łyżek szampana o temperaturze pokojowej,

szklankę orzechów włoskich,

5 łyżek śmietany kremówki o temperaturze pokojowej,

3 łyżki miodu,

cukier puder i kakao do obtaczania gotowych trufli.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania:

Rozpuść czekoladę w gorącej kąpieli.

Dodaj szampana oraz miód i dokładnie wymieszaj.

Przełóż śmietanę do reszty składników.

Musisz mieszać szybko, ponieważ czekolada, po dodaniu kremówki bardzo szybko się zagęści.

Masę po ostygnięciu przełóż do lodówki na 20 minut.

Weź orzech włoskiego i formuj w dłoniach kulkę, tak aby orzech był w środku.

Wymieszaj ze sobą cukier puder i kakao.

Obtocz każdą truflę w przygotowanej mieszance.

Reklama

Smacznego!