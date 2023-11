Syrop z agawy ma złoty kolor i konsystencję podobną do miodu, dlatego często jest jego zamiennikiem w diecie wegańskiej. Ma wiele zastosowań, można go dodawać do herbaty, drinków, kanapek, ciast, ciasteczek lub używać jako polewy do naleśników. Syrop z agawy ma niższy od cukru indeks glikemiczny, dlatego mogą go spożywać diabetycy.

Syrop z agawy nie jest dużo zdrowszym zamiennikiem cukru. W jego składzie są przede wszystkim fruktoza i glukoza, których nadmiar w diecie może prowadzić do otyłości brzusznej, a nawet uszkodzenia wątroby. Poszukując alternatywnych i wartościowych środków słodzących, lepiej sięgnąć po ksylitol.

Co to jest syrop z agawy i jak smakuje?

Syrop z agawy ma konsystencję syropu klonowego i piękny złoto-brązowy kolor. W smaku przypomina nieco miód, ale jest od niego słodszy. Im bardziej brązowa barwa tym syrop ma wyrazistszy aromat (nawet lekko orzechowy). Jasno złoty kolor to gwarancja bardzo delikatnej, ale równocześnie intensywnej słodyczy.

Najczęściej sprzedawany jest w poręcznych plastikowych butelkach (podobnych do tych po keczupie) lub słoikach. Agawa to kaktus rosnący na południowym obszarze USA i północy Ameryki Południowej. Produkuje się z niej głównie alkohol (tequila, mezcal, pulque) oraz syrop, który jest powszechnie stosowany przede wszystkim na terenie Meksyku. Do uzyskania syropu wykorzystuje się rdzeń agawy, który przypomina kaktus. W procesie oczyszczania, rafinacji i gotowania usuwane są z rośliny prawie wszystkie cenne składniki odżywcze. To co pozostaje to cukier, głównie fruktoza i glukoza. W zależności od producenta jego zawartość w syropie waha się w granicach 50-90 %.

Syrop z agawy - kalorie i składniki odżywcze

Syrop z agawy stał się bardzo modnym produktem i określany jest jako zdrowszy zamiennik cukru słodzikiem. Należy jednak pamiętać, że zawiera on jedynie śladowe ilości takich składników, jak: potas, magnez, wapń, żelazo, błonnik i inulina. Syrop z agawy jest również bardzo kaloryczny. 100 g dostarcza około 300 kcal. Atutem syropu z agawy jest indeks glikemiczny, który jest około 20 razy niższy od cukru (im mniejsza zawartość fruktozy, tym mniejszy IG). Syrop z agawy jest jednak o wiele słodszy od cukru, dlatego należy używać go znacznie mniej. Z tego względu mogą stosować go diabetycy, ale również powinni zachować umiar.

Zastosowanie syropu z agawy

Ze względu na konsystencję, syrop z agawy można używać podobnie jak płynny miód. Doskonale sprawdza się jako polewa do lodów, naleśników czy gofrów. Łatwo rozpuszcza się w zimnej i ciepłej wodzie, można słodzić nim herbatę, kawę czy zioła, dodawać do drinków, ciast, kremów i wszędzie tam, gdzie używa się miód – jako jego zastępnik w diecie wegańskiej. Warto pamiętać, że syrop z agawy może powodować ciemnienie wypieków. Aby tego uniknąć, należy zmniejszyć temperaturę pieczenia o około 20 stopni Celsjusza.