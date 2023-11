Jak powszechnie wiadomo, pierwsze wrażenie ma bardzo duże znaczenie dla przyszłych relacji. Mężczyźni przygotowujący się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym nowym pracodawcą muszą o tym pamiętać i przygotować się nie tylko merytorycznie, ale też wizerunkowo. Dlatego szczególną uwagę należy przywiązać do kwestii ubioru.

Niezależnie od tego czy aplikuje się na wysokie stanowisko w dużej korporacji czy na sprzedawcę samochodów lub agenta nieruchomości, schludny strój w formalnym stylu jest niemalże obowiązkowy.

Zasady wybierania stroju na rozmowę kwalifikacyjną

Zacznijmy od tego, że nie w każdych przypadkach ubiór ma tak samo duże znaczenie. W przypadku większych firm, w których rekrutacja odbywa się zazwyczaj przez specjalnie powołane do tego zespoły, ubiór będzie jednym z najważniejszych elementów. Zupełnie inaczej może być, kiedy mężczyzna będzie się starać o pracę w zakładzie samochodowym jako mechanik. W tym drugim przypadku nie oznacza to jednak, że strój może być niedbały. Chodzi o stopień jego formalności, kwestie schludności powinny pozostać na takim samym, wysokim poziomie.

Dopiero jeżeli w ogłoszeniu o pracę na dane stanowisko nie zawarto informacji na temat tego, że ubranie formalne na rozmowę kwalifikacyjną nie jest konieczne, można pozwolić sobie na odrobię swobody. Najczęściej w ogłoszeniach nie ma takich informacji i w takich przypadkach dobrze kierować się zasadą mówiącą o tym, że lepiej przesadzić z elegancją niż z jej brakiem.

Najbezpieczniejszym wariantem, który powinien być dobrze odbierany przez zespół rekrutujący lub samego potencjalnego przyszłego pracodawcę, jest ubranie się w garnitur. Nie musi być to najnowszy model, ale wybranie garnituru sprzed kilku lat też nie jest dobrym pomysłem. Ubierając się na rozmowę kwalifikacyjną, należy zwrócić uwagę na to, aby:

koszula była z długim rękawem (najlepiej w kolorze białym),

marynarka była dopasowana do ciała,

spodnie były odpowiedniej długości,

buty były czyste i odpowiednio dobrane do garnituru (kolorystyka i rodzaj obuwia).

Dodatki kluczem dobrego wyglądu - jakie wybrać?

Jeśli chodzi o formalny ubiór, to dobrze jest zwrócić większą uwagę na dodatki do garnituru. Wybór krawata jest bezpieczniejszą opcją aniżeli postawienie na muszkę. Nie należy ponadto zapominać o spinkach do mankietu, zegarku, pasku oraz skarpetach pasujących do całej stylizacji. W przypadku dwóch ostatnich wymienionych pozycji ważna jest kolorystyka, która powinna współgrać z kolorami garnituru i obuwia.