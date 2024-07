Dress code biznesowy określa reguły ubioru służbowego. Warto poznać jego zasady nie tylko po to, aby strój biznesowy stał się naszą wizytówką w pracy, ale także aby dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.

Ubiór musi współgrać ze stanowiskiem, charakterem firmy oraz bardzo często indywidualnymi wymaganiami przełożonego. Strój mówi bardzo dużo o człowieku, przecież „jak cię widzą, tak cię piszą”. A pracownicy są najlepszą wizytówką firmy: ich strój i zachowanie mogą wpływać na jej odbiór i wizerunek.

Podstawowe zasady stroju biznesowego

Podstawą biznesowego stroju jest żakiet w połączeniu ze spódnicą, sukienką czy spodniami. Przy wyborze kolorystycznym kieruj się żelazną zasadą – na co dzień wybieraj jaśniejsze tonacje, a w przypadku spotkań służbowych wieczorem – ciemniejsze. Należy unikać jaskrawych, wyrazistych kolorów, a polecane są raczej stonowane odcienie – czerń, grafit, granat, popielaty. Żakiet powinien być dobrze dopasowany, jednak nie powinien zbytnio opinać ciała, ani być zbyt krótki. Spódnica powinna sięgać do granicy kolan – bardzo dobrze sprawdzi się tutaj spódnica ołówkowa z wyższym stanem. Jeżeli chodzi o sukienki – powinny być proste, najlepiej jednolite, bez dodatków typu cekiny, naszywki, kieszenie czy nadmierne marszczenia. Bluzka natomiast powinna być w jaśniejszym kolorze - białym, kremowym czy jasnoniebieskim. Zawsze należy mieć zakryte ramiona. Niedopuszczalne są krótkie spódniczki, głębokie dekolty, obcisłe, prześwitujące bluzki czy bielizna wystająca spod ubrań.

Wybór odpowiednich dodatków do pracy

Strój biznesowy wymaga także odpowiedniego obuwia, które powinno być eleganckie i zakrywające pięty i palce. Czy będą to szpilki na wysokim obcasie czy płaskie baleriny zależy od indywidualnych preferencji, choć niektóre firmy mogą również w tej kwestii stawiać swoje wymagania. Najpopularniejszą i najwygodniejszą opcją są pełne buty na grubszym, 5-6 centymetrowym obcasie. Nie dość, że można w nich spokojnie przepracować 8 godzin w pracy, to jeszcze ładnie podkreślają kształt nóg, a co za tym idzie wyszczuplają całą sylwetkę.

Pewnym ograniczeniom podlega też dobór biżuterii. Nie powinna ona zanadto rzucać się w oczy. Kolczyki powinny być proste i raczej krótkie. Naszyjniki skromne. Unikać należy kolorowych kamieni oraz nie powinno się nosić sztucznej biżuterii.

Odpowiednia fryzura do pracy

Koniecznym jest zadbanie o odpowiednią fryzurę. Włosy sięgające ramion mogą pozostać rozpuszczone, natomiast dłuższe powinny być spięte. Warto zadbać o skromne uczesanie i unikać niepotrzebnych udziwnień. Umiar powinno się zachować także w kwestii makijażu. Zrezygnować należy z jaskrawych cieni do powiek, grubych kresek na powiekach, wyrazistych szminek czy brokatu. Make-up musi być delikatny – używamy cieni o naturalnych odcieniach: kremowe, beżowe, brązowe. Niedopuszczalne są również krzykliwe kolory lakieru do paznokci.

Biznesowy dress code niesie ze sobą pewne ograniczenia w doborze stroju. Ale prostota i minimalizm mogą pomóc w uniknięciu niezręcznych sytuacji czy kłopotliwych wpadek.