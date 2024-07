Dodatki dla aktywnych mogą być zrobione ze stali szlachetnej, sznurka jubilerskiego lub tworzyw sztucznych, by można je było nosić podczas treningów. Natomiast biżuteria sportowa do noszenia na co dzień nie musi być „bezpieczna”, za to może mieć motywy związane z daną dyscypliną sportu.

Biżuteria dla sportowców

Ze względu na bezpieczeństwo biżuteria dla sportowców powinna być miękka i mieć niewielkie twarde elementy. W sportach, np. takich jak siatkówka czy koszykówka, łatwo o kontuzję m.in. rąk i dłoni, a wszelkie pierścionki lub wisiorki tylko przeszkadzają. Rozwiązaniem jest biżuteria sportowa zrobiona ze skóry lub sznurka jubilerskiego z niewielkimi elementami metalowymi. Takie przedmioty są lekkie, można je nosić i na co dzień, i podczas treningów czy zawodów.

Biżuteria sportowa dla uprawiających siatkówkę

Najpopularniejszą biżuterią sportową nawiązującą do siatkówki są bransoletki zrobione z woskowanego sznurka jubilerskiego z elementami ze stali szlachetnej. Ze stali chirurgicznej, która nie ciemnieje, nie wyciera się i nie uczula, może być zrobione zapięcie, a także zawieszka w kształcie piłki siatkowej lub serduszka z wygrawerowaną piłką. Poza tym dostępne są kolczyki i naszyjniki w kształcie piłek, które można nosić na co dzień, manifestując swoją miłość do siatkówki.

Biżuteria biegowa

Podczas biegania naszyjniki tylko zawadzają, ale nie oznacza to, że całkiem trzeba zrezygnować z ozdób podczas joggingu. Biżuteria sportowa do biegania to przede wszystkim bransoletki i niewielkie kolczyki. Sprawdzą się wkręty z dowolnego materiału, ale najlepiej jest używać tych ze stali chirurgicznej, ponieważ są antyalergiczne i nie podrażniają. Żal po ewentualnym zgubieniu jednego kolczyka jest mniejszy niż w przypadku zguby złotej czy srebrnej. Doskonale sprawdzą się też tworzywa sztuczne w formie kolczyków czy opaski do włosów z elementami ozdobnymi. Odpowiednie bransoletki to te ze skóry, np. rzemykowe, lub z woskowanego sznurka jubilerskiego. Dodatkowo można do nich przyczepić dowolną zawieszkę.

Biżuteria sportowa na basen

Podczas pływania także można nosić biżuterię sportową, a najlepiej postawić na wykonaną wyłącznie z materiałów sztucznych lub stali nierdzewnej. Kolczyków nie będzie widać spod czepka, a naszyjnik łatwo można zerwać podczas treningu. Najlepszym rozwiązaniem – tak jak w przypadku innych sportów – są bransoletki. Poza basenem można natomiast nosić wisiorki i zawieszki lub kolczyki nawiązujące do pływania grawerunkiem czy kształtem.

Biżuteria sportowa na co dzień

Poza treningami i zawodami można nosić biżuterię sportową nawiązującą do uprawianej dyscypliny i ozdoby wcale nie muszą być wykonane z „bezpiecznych” materiałów. Szeroki wybór mają zarówno osoby oddane sportom zespołowym, jak i pływacy, biegacze, golfiści czy inni sportowcy. Na rynku dostępne są nie tylko naszyjniki, zawieszki i bransoletki z różnymi motywami sportowymi, ale też spinki do mankietów, zegarki, pierścionki oraz kolczyki. Biżuteria sportowa to dodatek dla kobiet i dla mężczyzn.