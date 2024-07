Stretching dynamiczny jest rozgrzewką przed treningiem, która pobudza ciało do wysiłku i umożliwia dłuższe wykonywanie aktywności fizycznej. Po ćwiczeniach zawsze należy przejść do stretchingu statycznego – wyciszenia ciała spokojnymi ruchami, pozytywnie wpływającymi na jego postawę.

Prawidłowe rozgrzanie mięśni przed właściwymi ćwiczeniami zapobiega kontuzjom i przygotowuje ciało na intensywny wysiłek. Rozciąganie po treningu wycisza organizm i relaksuje mięśnie. Kolejność i rodzaj ćwiczeń ma znaczenie. Statyczny stretching potreningowy nie może zastąpić dynamicznego – mogłoby to skutkować uszkodzeniem włókien mięśniowych oraz przeforsowaniem znieczulonych mięśni, które odczuwają ból znacznie później.

Stretching statyczny czy dynamiczny

Stretching dynamiczny to doskonała rozgrzewka rozciągająca, o charakterze podobnym do następującego później treningu właściwego. Składa się z ćwiczeń rozgrzewających mięśnie, pobudzających cały organizm i przygotowujących go do wysiłku. Zwiększa elastyczność więzadeł, stawów oraz tkanki mięśniowej, co zmniejsza ryzyko kontuzji i umożliwia dłuższe i intensywniejsze ćwiczenia.

Stretching statyczny schładza mięśnie po treningu, minimalizując szok, który zostałby wywołany w organizmie zerową aktywnością fizyczną po długotrwałym wysiłkiem. Wykonuje się go płynnymi, spokojnymi ruchami, wpływającymi także na prawidłową postawę ciała. Jest więc niezastąpiony przy gimnastyce korekcyjnej u osób z wadami kręgosłupa czy rehabilitacji. Nie należy wykonywać stretchingu statycznego przed aktywnością fizyczną, gdyż utrudniałoby to mięśniom wykonywanie dynamicznej pracy, mogłoby spowodować uszkodzenie włókien mięśniowych, a także znieczulić rozciągane partie ciała i doprowadzić do przeforsowania podczas treningu źle przygotowanych mięśni.

Stretching statyczny dla początkujących – najlepsze ćwiczenia

Stretching statyczny można wykonywać po treningu przez 10 minut tak, aby nie skupiać się na wybranej partii ciała, a rozciągnąć jak najwięcej mięśni i ścięgien. Po ćwiczeniach trzeba, maszerując w miejscu, uspokoić oddech i rozpocząć stretching, bez butów, na rozłożonej macie. Rozluźnienie mięśni i wyciszenie pobudzonego do wysiłku organizmu umożliwi poniższy schemat ćwiczeń, wykonywanych dokładnie, z głębokimi oddechami i skupieniem (tu link do kompletnego zestawu 14 ćwiczeń stretchingu statycznego):

oddechy,

skłony z oddechem,

rozciąganie ramion,

rozciąganie bicepsów,

rozciąganie ramion i klatki piersiowej,

rozciąganie ud,

rozciąganie nóg,

żaba,

szeroki rozkrok,

kobra, pies,

koci grzbiet,

skłon,

skręt w pozycji leżącej,

martwe ciało.

Stretching dynamiczny dla początkujących – najlepsze ćwiczenia

Stretching dynamiczny powinien trwać około 15 minut.

W tym czasie należy wykonać 2-3 serie ćwiczeń:

