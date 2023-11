Dla każdego przedsiębiorcy niezależnie od branży spotkania biznesowe z klientem powinny stanowić priorytet. Dzięki nim można zapewnić sobie nową współpracę, a co za tym idzie, generować przychody. Aby możliwie najlepiej zaprezentować się przed potencjalnym partnerem biznesowym, należy zwrócić uwagę zarówno na przygotowanie merytoryczne, jak i na schludność ubioru.

Reklama

W obecnych czasach spotkania z klientami bardzo często trwają zaledwie kilkanaście minut. Wymaga tego wszechobecny pośpiech i czas, który dla wielu jest na wagę złota. Dla osoby, której zależy na prezentacji swoich usług czy produktu może stanowić to spore wyzwanie.

Od czego rozpocząć przygotowania do spotkania biznesowego?

Wielu doradców poleca, aby pierwszym punktem przygotowania do spotkania z klientem było tzw. przygotowanie merytoryczne. Zdecydowanie lepiej jednak rozpocząć od wyboru i ustalenia miejsca spotkania. Jeżeli posiada się firmę stacjonarną, w której znajduje się odpowiednio zaaranżowane miejsce do tego typu spotkań, to wybór jest prosty. Jeśli natomiast ktoś wykonuje działalność z domu lub jego warunki firmowe nie są zbyt komfortowe i lepiej ich nie pokazywać klientowi, to dobrze zaaranżować spotkanie w kawiarni na mieście. Wybierając lokal, należy kierować się nie tyle jego renomą (choć to również jest ważne), co przestronnością i wygodą wnętrza. Takie warunki pozwolą bowiem na swobodę i nie powinny utrudniać m.in. korzystania z laptopa, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wcześniejsze ustalenie miejsca spotkania daje również komfort w zakresie samej wizji spotkania. Wybierając lokal, który dobrze się zna zyskuje się przewagę komfortu psychicznego. Mając ustalony termin i miejsce, można przejść do wspomnianego przygotowania merytorycznego. Znajomość własnej oferty, to podstawa. Poza tym warto:

zrobić research branży klienta,

poznać jego firmę (przejrzeć stronę internetową, sprawdzić opinie jego klientów),

spersonalizować ofertę pod jego potrzeby,

przygotować wstępny zarys rozmowy (najlepiej wypunktować najważniejsze kwestie).

Jak ubrać się na spotkanie biznesowe z klientem?

Na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia ma się od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. W tym czasie druga osoba szczególną uwagę zwraca na wygląd i na jego podstawie wyrabia sobie pierwszą opinię. Później może ona wprawdzie ewoluować (m.in. ze względu na kompetencje), co nie zmienia faktu, że jest bardzo ważna.

W kwestii ubioru na spotkanie biznesowe z klientem najważniejsza wydaje się być branża i rodzaj wykonywanych usług. Jeśli mówimy jednak o spotkaniach stricte biznesowych, to warto postawić na mniej lub bardziej elegancki garnitur. Szczególną uwagę należy zwracać na to, aby strój był schludny – czysty i wyprasowany. Nawet najdroższa marynarka nie zrobi dobrego wrażenia jeśli będzie pomięta.