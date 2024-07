Skarpety kompresyjne poprawiają krążenie krwi w nogach, zapobiegają puchnięciu nóg, pajączkom i żylakom. Sportowcy, przede wszystkim biegacze, stosują skarpetki kompresyjne, ponieważ chronią one ścięgna, stabilizują stopę i przyspieszają regenerację mięśni po długim treningu.

Odzież kompresyjna zazwyczaj wykonana jest z elastycznej tkaniny przepuszczającej powietrze i odprowadzającej pot. Aby odnieść korzyści z jej stosowania, należy wybierać produkty wysokiej jakości, dobrze dopasowane do rozmiaru łydki.

Jak działają skarpetki kompresyjne dla sportowców

Zanim skarpetki kompresyjne zaczęły być stosowane przez sportowców, ze skarpetek uciskających kostkę i łydkę korzystano przede wszystkim w profilaktyce i leczeniu zakrzepicy żył głębokich. Wiele firm produkujących sportowe skarpety kompresyjne wcześniej produkowało wyłącznie skarpety uciskowe dla osób cierpiących na problemy z krążeniem. Zalety skarpet kompresyjnych dostrzegają przede wszystkim ci sportowcy, którzy uprawiają sporty wytrzymałościowe, wymagające długotrwałego wysiłku, np. bieganie, jazdę na rowerze, chód sportowy.

Intensywny wysiłek fizyczny sprawia, że nawet dwudziestokrotnie może wzrosnąć objętość krwi przepływającej przez mięśnie. Przepompowanie jej wymaga od żył intensywnej pracy. Skarpety kompresyjne mogą usprawnić pracę żył, dzięki temu, że wywierają stopniowany ucisk na podudzie.

Najsilniejszy ucisk skarpety obejmuje okolice kostki. Im wyżej sięga skarpetka, tym ucisk jest mniejszy. Pod jego wpływem zastawki żylne szybciej się domykają, dzięki czemu szybciej pompują krew. Zapobiega to nadmiernemu gromadzeniu się krwi w okolicach kostek i nóg, a dzięki temu obrzękom i żylakom.

Ponadto ściśle przylegające do stopy i łydki skarpetki stabilizują śródstopie i ścięgno Achillesa. Niektóre skarpety mają dodatkowe wzmocnienia w okolicy ścięgna Achillesa oraz sztywny pasek w okolicy podbicia, stymulujący krążenie. Specjalne wypustki znajdujące się na skarpetach sprawiają, że noga nie ślizga się w bucie podczas ruchu. Choć skarpety wykonane są w większości ze sztucznych tworzyw, takich jak poliamid lub elastan, zazwyczaj skonstruowane są tak, że umożliwiają skórze oddychanie i dobrze odprowadzają pot. W sportowych skarpetach uciskowych często stosuje się też jony srebra, które zabijają bakterie i zapobiegają przykremu zapachowi stóp.

Noszenie skarpet po treningu sprawia, że mięśnie szybciej się regenerują, nogi odpoczywają, a zakwasy, jeśli występują, są mniej bolesne.

Jakie skarpety kompresyjne wybrać: cena i rozmiar

Wielu producentów oferuje tanie skarpety, które choć są podpisane jako „kompresyjne” w rzeczywistości nie są odpowiednio wyprofilowane i nie uciskają tam, gdzie powinny. Warto zatem wybierać skarpetki uznanych marek. Cena dobrych jakościowo skarpet kompresyjnych wynosi ok. 100-200 zł.

Stosowanie skarpetek kompresyjnych jest skuteczne tylko wtedy, kiedy są one dobrane we właściwym rozmiarze i nie chodzi tu wyłącznie o długość stopy. Przed zakupem skarpet należy zmierzyć obwód łydki w najszerszym miejscu i to nim kierować się przy wyborze rozmiaru.

Większość producentów skarpet kompresyjnych oferuje swoje produkty w trzech rozmiarach dla kobiet i trzech rozmiarach dla mężczyzn:

Rozmiar II

Rozmiar III

Rozmiar IV

Damskie

25-31 cm

32-38 cm

39-44 cm

Męskie

32-38 cm

39-44 cm

45-50 cm