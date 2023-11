Jesienno-zimowy czas nie należy do najlepszych okresów w roku, w których łatwo rozpocząć przygodę ze sportem. Krótsze dni, niższa temperatura i kapryśne warunki atmosferyczne potrafią skutecznie zniechęcić do aktywności fizycznej. Podpowiadamy, jakie dyscypliny można uprawiać jesienią i zimą bez względu na warunki pogodowe.

Reklama

Jeśli ktoś wie, że nie zmobilizuje się do uprawiania sportu na powietrzu, to alternatywą są ćwiczenia w pomieszczeniach zamkniętych. W takich warunkach możliwości treningowych również jest bardzo dużo.

Pomysły na treningi w okresie jesienno-zimowym

W większości przypadków zła pogoda i krótsze dni nie mogą stanowić wymówki dla odpuszczania regularnych ćwiczeń. Większość dyscyplin uprawianych na powietrzu można bowiem uprawiać również w różnego rodzaju halach sportowych. Tak jest chociażby z bieganiem, jazdą na rowerze czy grą w tenisa ziemnego. Siłownie oferują możliwość biegania na bieżni oraz jazdę na rowerku stacjonarnym, a wiele klubów tenisowych oddaje do dyspozycji klientów kryte korty. Może i ćwiczenia w pomieszczeniach zamkniętych nie dostarczają tyle radości, co treningi na świeżym powietrzu, ale pozwalają utrzymywać formę i poprawiać umiejętności.

Okres niesprzyjającej do uprawiania sportu na powietrzu pogody w Polsce warto wykorzystać na rozpoczęcie przygody z nowymi dyscyplinami. W tym czasie mogą sprawdzić się:

Jak widać, możliwości treningowych jest dużo i są one bardzo różnorodne. Specyfika powyższych propozycji jest taka, że najlepszymi warunkami do ich uprawiania są pomieszczenia zamknięte. Właśnie dlatego jesienno-zimowy czas jest dobry do ich uprawiania.

Jak zmobilizować się do treningów w okresie jesienno-zimowym?

Regularna aktywność fizyczna niesie za sobą szereg korzyści zdrowotnych. Głównie dlatego warto postawić na ćwiczenia również w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Osoby, które mają problemy ze zmobilizowaniem się do treningów powinny poszukać dodatkowych bodźców poprzez:

Reklama