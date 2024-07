Sos salsa przygotowuje się z drobno pokrojonych lub zmiksowanych warzyw lub owoców z przyprawami. W Meksyku salsa zawsze znajduje się na stole. Sos ten doskonale sprawdza się jako dodatek do tortilli, burrito, pizzy, makaronu, burgerów czy dań mięsnych. Może być wykorzystywana jako dip do przekąsek, świetnie smakuje z kukurydzianymi nachos. Jest to wszechstronny w zastosowaniu i tak prosty sos, że warto przyrządzić go samemu.

Sos salsa – rodzaje

Ze względu na zawartość różnych składników wyróżnia się następujące rodzaje sosu salsa:

czerwona - salsa roja – przyrządza się ją z papryki, cebuli i gotowanych pomidorów z dodatkiem czosnku i kolendry.

zielona – salsa verde – wykorzystywane są do jej przygotowania owoce miechunki peruwiańskiej, jest to rodzaj małych pomidorków, nazywanych jagodą peruwiańską, wiśnią meksykańską, topo-tono. To małe owoce z delikatną niemal papierową otoczką w kształcie łezkowatego stożka.

dzika – salsa brava – sos tabasco i majonez grają tu główną rolę, najczęściej podawana jest z potrawą o nazwie patatas bravas – czyli smażone na chrupko ziemniaki.

surowa – salsa cruda – to surowe pomidory, papryka, cebula i inne warzywa.

katalońska – salsa romesco – przygotowuje się ją z suszonych słodkich papryczek nyora, orzechów laskowych, pomidorów i czosnku.

Również guacamole zaliczane jest do wielkiej salsowej rodziny – to gęsty sos z awokado, soku z limonki i soli.

Sos salsa - podstawowy przepis

Składniki:

3-4 papryki czerwone,

1 świeża papryczka chilli,

1 cebula,

3-4 ząbki czosnku,

4 duże pomidory,

2 łyżki octu winnego,

pół szklanki oliwy z oliwek,

około 100 g sera żółtego w kawałku może być gouda lub ementaler,

sól, pieprz,

10 listków bazylii.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj dużą miskę na sparzenie papryki i pomidorów. Zalej paprykę i pomidory wrzątkiem. Obierz ze skórki, usuń gniazda nasienne i pokrój w drobną kostkę.

2. Cebulę obierz, umyj i poszatkuj drobno, usmaż na oliwie na złoto.

3. Pokrój drobno papryczkę chilli – pamiętaj, aby albo robić to w plastikowych rękawiczkach, albo bardzo dokładnie umyć ręce po kontakcie z chilli.

4. Posiekaj listki bazylii.

5. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki na patelni, smaż jeszcze chwilę, dodaj czosnek, bazylię, ocet winny, sól i pieprz. Możesz całość zmiksować na gładki sos.

6. Przełóż salsę do słoika lub salaterki. Sos możesz jeść od razu po przyrządzeniu, jednak lepiej po ostygnięciu wstawić go do lodówki na około 2 godziny. Taka salsa najlepiej smakuje na drugi dzień, gdy wszystkie składniki się „przegryzą”.

7. Sos salsa podawaj udekorowany startym serem i bazylią.

Tak przyrządzony sos możesz przechowywać w lodówce około – 3-4 dni.

Smacznego!