Sos meksykański – prosty przepis

Sos meksykański jest tak prosty do zrobienia, że szkoda zdrowia i pieniędzy na kupne produkty – pełne konserwantów i zagęszczaczy. Pomidorowy sos meksykański salsa powstaje na bazie drobno pokrojonych warzyw, ma więc dużo witamin i minerałów. W dodatku nie musisz go wykorzystywać od razu, ponieważ przez kilka dni z powodzeniem postoi w lodówce. Sos meksykański najlepiej podawać do dań o mdłym, mało wyrazistym smaku.