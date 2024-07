Coś dobrego na obiad można przyrządzić z zaledwie kilku składników. Takim daniem jest makaron z sosem carbonara – drugie obok pizzy najczęściej naśladowane danie kuchni włoskiej. W wersji, w jakiej go jadamy, niewiele ma wspólnego z tradycyjnym przepisem na carbonarę. Historia tego dania sięga czasów powojennych, kiedy to stacjonujące w Rzymie wojska amerykańskie odkryły przed Italczykami bekon, który natychmiast zaczął być łączony z makaronem. U nas częściej niż z bekonem robi się carbonarę z boczkiem.

Składniki:

1 opak. dowolnego makaronu,

15 dag chudego boczku (najlepiej wędzonego),

10 dag ostrego żółtego sera, np. parmezanu,

3 jajka,

250 ml śmietany 30%,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki oliwy,

szczypta soli, pieprzu i ulubionych ziół (najlepszy do carbonary jest rozmaryn).

Sposób przygotowania:

Makaron:

Makaron ugotuj na półtwardo w garnku z dużą ilością (1 l na 100 g makaronu) osolonej wody (1 łyżeczka soli na 100 g makaronu). Czas gotowania zależy od rodzaju makaronu, więc szukaj informacji na opakowaniu, ale nie przekracza on zwykle 15 min. Po ugotowaniu makaronu nie przelewaj go zimną wodą! To częsty błąd w serwowaniu makaronu z sosem, który powoduje, że sos nie przykleja się do makaronu.

Sos carbonara:

1. Boczek pokrój na cienkie plastry.

2. Na patelni rozgrzej oliwę i zrumień na niej boczek z obydwu stron.

3. Drobno posiekaj czosnek i cebulę i wrzuć je na patelnię.

4. Wylej na patelnię połowę opakowania śmietany, dokładnie ją wymieszaj z boczkiem, cebulą i czosnkiem, a następnie dopraw sos solą, pieprzem i ziołami. Wszystko duś przez ok. 8 min. Nie dopuszczaj do wrzenia, by śmietana się nie zwarzyła.

5. Oddziel żółtka jaj od białek.

6. Dodaj żółtka i starty na tarce ser do śmietany pozostałej w opakowaniu.

7. Wylej wymieszane składniki na patelnię, dokładnie mieszając. Duś jeszcze przez ok. 5 min.

Gotowy sos przełóż do naczynia z makaronem i dokładnie wymieszaj.

Smacznego!