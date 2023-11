Sinice bardzo często są powodem zamykania kąpielisk nad morzem i jeziorami. To duży problemem dla wczasowiczów, którzy lubią kąpiele wodne. Rok temu wiele plaż nad Bałtykiem zostało zamkniętych ze względu na siedliska cyjanobakterii. Niebezpieczeństwo może się pojawić również w tym roku. Czym są sinice i dlaczego są tak niebezpieczne? Gdzie sprawdzić czy kąpielisko jest otwarte i bezpieczne? Sprawdź jaki wygląd wody powinien Cię zaniepokoić.

Czym są sinice?

Sinice, inaczej cyjanobakterie, to mikroorganizmy należące do grupy bakterii. Kiedyś uznawano je za roślinny, ze względu na podobne funkcjonowanie. Przeprowadzają one proces fotosyntezy, podobnie jak rośliny, są one więc samożywne. Są również przystosowane do życia w każdych warunkach, lecz najczęściej można je spotkać w morskiej wodzie. Podczas zakwitu sinice są bardzo podobne do niegroźnych glonów. Uznawane są za jedna z najstarszych bakterii żyjących na Ziemi.

Sinice - dlaczego są aż tak niebezpieczne?

Cyjanobakterie mają zdolność do wytwarzania groźnych toksyn. Są niebezpieczne dla zdrowia, jeśli występują w większych skupiskach. Największy wpływ na organizm mają w momencie, kiedy się je połknie i dostaną się do przewodu pokarmowego. Toksyny oddziałują także negatywnie przy kontakcie skóry z wodą, a także powietrzem, które znajduje się na akwenem.

Najczęstsze skutki zatrucia toksynami sinic to:

nudności,

wymioty,

biegunka,

złe samopoczucie,

ból głowy,

bóle mięśni,

podrażnienie skóry,

gorączka.

Występują 3 rodzaje toksyn sinicowych:

Hepatotoksyny - które uszkadzają komórki wątroby oraz nerki. Neurotoksyny - które uszkadzają układ nerwowy i powodują porażenie mięśni, w skutek czego może dojść do uduszenia (niewydolności oddechowej). Dermatotoksyny oddziałują negatywnie na skórę. Mogę powodować swędzenie, zaczerwienienie i obrzęk skóry, a także wysypkę czy zapalenie spojówek.

Sinice - jak sprawdzić gdzie nie można się kąpać?

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco bada stan polskich kąpielisk. Stworzył specjalną interaktywną mapę, na której można sprawdzić gdzie można się kąpać. W tym roku nad Bałtykiem nie pojawiły się jeszcze sinice. Inaczej sprawa się ma w jeziorach, część z nich jest zamknięta do czasu oczyszczenia wody. Wszystkie informacje o czystości i jakości jezior i wód przybrzeżnych można sprawdzić w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Jak rozpoznać sinice?

Sinice są widoczne gołym okiem dopiero w momencie kiedy zaczynają kwitnąć. Powstaje wtedy zielonkawa zawiesina na tafli wody. Jest to zgniła masa o stęchłym, nieprzyjemnym zapachu. Zawiesina podobna jest do cienkiego kożucha, utrzymującego się na powierzchni wody. Kolor sinic zależy od gatunku, mogą one być zielonkawe, niebieskawe, brunatne lub szare. Często również przy brzegu zbiera się niepokojąca, biała piana. Taki wygląd zbiornika wodnego powinien nas zniechęcić do pływania.