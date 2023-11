Czerwiec to oficjalny początek sezonu kąpielowego. Planujesz wakacje nad jeziorem lub nad morzem? Przed wyjazdem koniecznie sprawdź, które kąpieliska są czyste i bezpieczne. Kąpiel w niesprawdzonym akwenie wodnym jest bardzo niebezpieczna.

Z pomocą idzie Główny Inspektorat Sanitarny, który już od kilku lat udostępnia mapę jakości wód w Polsce. Dzięki niej w kilka sekund dowiesz się, które jeziora i części nabrzeża zostały dopuszczone do użytku. Znajdziesz tam również informacje dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia sezonu oraz godzin otwarcia wybranego kąpieliska.

Mapa kąpielisk 2019 - sprawdź czystość wody

Na mapie kąpielisk możesz sprawdzić jakość wszystkich nadmorskich kąpielisk i jezior. Te oznaczane kolorem zielonym są zdatne do kąpieli. Czerwone są niebezpieczne i pod żadnym pozorem nie można do nich wchodzić. Jeżeli kąpielisko oznaczone jest na szaro, oznacza to, że nie ma ono aktualnych badań. Na mapie znajduje się ponad 600 kąpielisk ze wszystkich regionów Polski.

W każdej lokalizacji możesz znaleźć informacje o nazwie akwenu, jego dokładnym adresie, informacji czy można się w nim kąpać, terminie badania wody, a także klasyfikacji kąpieliska.

sk.gis.gov.pl

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolują jeziora i nabrzeża raz w tygodni. Pod uwagę bierze się dwa typy czynników:

1. Fizykochemicze, takie jak: obecność związków powierzchniowo czynnych, azotu i fosforanu.

2. Mikrobiologiczne, m.in: obecność Salmonelli, paciorkowców czy bakterii coli.

W przypadku stwierdzenia złej jakości wody, badania mogą być rozszerzone.

Serwis kąpieliskowy 2019 - które kąpieliska są już otwarte?

Serwis GIS oferuje także listę kąpielisk z informacjami dotyczącymi sezonu i godzin otwarcia. Większość z nich otwarta jest od czerwca bądź lipca do końca sierpnia, czyli w okresie wakacyjnym. Jeśli chodzi o godziny otwarcia, to zażywać kąpieli można zwykle miedzy godziną 10 a 19.

Czy kąpieliska w Polsce są czyste? - raport GIS

Najważniejsze informacje i statystyki dotyczące kąpielisk w Polsce z 2017 roku:

W Polsce znajduje się około 200 kąpielisk i ponad 800 miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Kąpieliska zostały poddane 4-stopniowej klasyfikacji pod względem czystości: doskonałe, dobre, dostateczne i niedostateczne. Niemal 70% kąpielisk posiada doskonałą jakość wody. W 2017 roku tylko jedno kąpielisko zostało zamknięte ze względu na złe wyniki jakości wody. Najwięcej kąpielisk znajduje się w województwach: pomorskim - 67, zachodnio-pomorskim - 57 i wielkopolskim - 26. Najwięcej miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajduje się w województwach: pomorskim - 143, warmińsko-mazurskim - 122 i wielkopolskim - 94. Najmniejszy wybór akwenów wodnych dopuszczonych do użytku znajduje się w województwie małopolskim.