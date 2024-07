Seksizm wiąże się z postawą autorytatywną i nakierowaniem na społeczną dominację. Osoby o poglądach seksistowskich akceptują brak równości społecznej i hierarchiczność. Zgodnie z ich opinią kobiety i mężczyźni nie powinni posiadać równych sobie praw, ponieważ nie są sobie równi.

Reklama

Osoby myślące w sposób seksistowski wierzą, że każda z grup społecznych ma taki status, na jaki zasługuje. Seksizm najczęściej sprowadza się do wywyższania pozycji mężczyzn, a dyskryminacji roli kobiet, choć występują także przypadki, w których seksizm nakierowany jest na mężczyzn.

Jak radzić sobie z seksizmem – sprowadzanie do absurdu, powoływanie się na autorytet

Postawy seksistowskie mogą prowokować inne negatywne zachowania takie jak mobbing w pracy, molestowanie seksualne, zaczepianie i niesprawiedliwą politykę zatrudniania. Jeżeli osoba w środowisku pracy lub ktoś z otoczenia czyni uwagi o charakterze seksistowskim należy wprost zwrócić jej uwagę.

Zobacz także

Zadanie to wymaga odwagi, ponieważ z jednej strony pojawia się obawa wykluczenia z grupy, a z drugiej wewnętrzna potrzeba krytycznej reakcji. Dobrze znaleźć sprzymierzeńca, który podziela nasze poglądy, nie godzi się na dyskryminację drugiej płci i będzie mógł poprzeć nasze zdanie.

Zachowania, komentarze i dowcipy seksistowskie można poskramiać przez sprowadzenie ich do absurdu, np. prosząc o ponowne ich powtórzenie lub opacznie je interpretując. Jeżeli ktoś w sposób seksistowski zaczyna określać np. kobiety, można powołać się na przedstawicielki płci żeńskiej, które cieszą się ogólnym szacunkiem i traktowane są jako autorytety. Skutecznie sprawdzają się także techniki polegające na zadawaniu najprostszych pytań: Naprawdę pan/pani w to wierzy? Co ma pan/pani na myśli? Te z pozoru proste pytania zaskakują i potrafią wytrącić z rąk argumenty i pozbawić rozmówcę pewności siebie.