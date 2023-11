Sałatka do grilla na ciepło to idealny dodatek do grillowanych dań bądź na ognisko. Duszonka zawiera w sobie świeże warzywa, takie jak: paprykę i cebulę, a także kawałki aromatycznej kiełbasy. Sałatka doskonale smakuje podana na ciepło jako oddzielne danie bądź dodatek do mięsa czy innych grillowanych dań.

Smak duszonki przypomina trochę tradycyjne leczo. Połączenie warzyw i kiełbasy daje delikatny, a jednocześnie wyrazisty smak. Miłośnicy ostrych przypraw, mogą doprawić duszonkę, np.: chili, pieprzem czy czerwoną papryką. Do duszonych warzyw można dodać również ząbek czosnku lub świeże zioła.

Sałatka na grilla - przepis

Do wykonania aromatycznej duszonki potrzeba jedynie: czerwonej papryki, cebuli, pieczarek oraz kiełbasy. Warzywa oraz wędlinę wystarczy doprawić ulubionymi przyprawami i owinąć w folię żaroodporną, a następnie piec na grillu, aż składniki staną się miękkie, czyli zazwyczaj około 20 minut.

Składniki (na 4 porcje):

3 cebule,

4 czerwone papryki,

10 pieczarek,

2 laski kiełbasy,

sól i pieprz do smaku.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Warzywa dokładnie umyj.

Usuń gniazda nasienne z czerwonej papryki i pokrój ją w kostkę.

Cebulę również posiekaj na drobną kostkę.

Pieczarki pokrój w plastry.

Z kiełbasy usuń skórę posiekaj w drobną kostkę.

Folię żaroodporną podziel na 4 części i układaj kolejno na nich warzywa i kiełbasę.

Dopraw składniki solą.

Zawiń warzywa dokładnie w folię i połóż na rożnie grilla.

i połóż na rożnie grilla. Duszonka jest gotowa po około 20-30 minutach.

Smacznego!

Warzywno-mięsna duszonka to smaczna sałatka na ciepło, idealna do grillowanych potraw, którą można również podawać jako oddzielne danie. Składniki duszonki można dowolnie modyfikować według własnych upodobań. Bardziej wyrazisty smak sałatka będzie miała po dodaniu do niej świeżego czosnku lub ostrych papryczek chili. Do duszonki można również dodać, np.: cukinię, bakłażana, pomidorki koktajlowe, kukurydzę, marchew czy ziemniaki pokrojone w cienkie plastry.