Leczo jest daniem z Węgier, które składa się głównie z papryki i pomidorów. W Polsce potrawę podaje się z mięsem wieprzowym lub drobiowym. Popularne jest też leczo wegetariańskie z cukinii. Właściwości cukinii sprawiają, że jest to danie zdrowe i dietetyczne. Często potrawę podaje się też z pieczarkami i kurczakiem, dzięki czemu pokarm jest bardziej kaloryczny.

Reklama

Leczo ma średnio 171 kcal i 10 g białka, więc jest pożywnym posiłkiem dla każdego. Danie ma też ok 17 g węglowodanów i niewiele ponad 7g tłuszczu. Zawarta w nim papryka sprawia, że potrawa ma dużą ilość witaminy C oraz minerałów, takich jak magnez czy potas. Danie podaje się w formie głównego posiłku oraz jako dodatek do mięsa. Coraz popularniejsze jest też leczo wegetariańskie, gdzie zamiast kiełbasy dodaje się cukinię.

Klasyczne leczo z kiełbasą

Leczo pochodzi z Węgier, lecz jest popularnym daniem w Polsce, Niemczech, Czechach, na Ukrainie i Słowacji. W kraju naszych „bratanków” lecso oznacza połączenie papryki i pomidorów.

Składniki:

200 g wiejskiej kiełbasy,

1 kg pomidorów,

2 ząbki czosnku,

2 cebule,

3 papryki czerwone,

2 łyżki sproszkowanej papryki,

1 łyżeczka ostrej papryki,

przyprawy: sól, pieprz, kolendra.

Czas przygotowania: 50 minut

Zobacz także

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pokrój cebulę w kostkę, kiełbasę w plasterki i smaż na patelni przez około 8 minut.

Składniki włóż od garnka i dodaj starty czosnek.

Dodaj papryki skrojone w kostkę i mieszaj wszystko przez 5 minut.

Wszystko przypraw solą i pieprzem wedle uznania.

Do potrawy dodaj pokrojone pomidory bez skórki i nasion.

Wszystko gotuj przez pół godziny, co chwilę mieszając.

Danie można podawać na obiad lub zawekować do słoików jako przetwory na zimę.

Smacznego!

Wegetariańskie leczo z cukinii

Składniki na 4 porcje:

2 średnie cukinie,

1 czerwona papryka,

2 pomidory,

1 ząbek czosnku,

1 średniej wielkości cebula,

3 łyżki koncentratu pomidorowego,

przyprawy: zioła prowansalskie, sól, pieprz, cukier.

Czas przygotowania: 50 minut

Poziom trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Rozgrzej oliwę z oliwek na patelni.

Smaż cebulę i czosnek aż do zeszklenia.

Dodaj na patelnię pokrojoną cukinię i czerwoną paprykę.

Dolej pół szklanki wody i duś warzywa, aż zmiękną.

Wrzuć poszatkowane pomidory i koncentrat pomidorowy.

Całość przypraw ziołami, solą, pieprzem i chili.

Duś potrawę ok 20 minut i podawaj z bagietką.

Jedna porcja leczo z cukinii ma 73 kcal, więc jest świetną potrawą dla osób odchudzających się. Cukinia jest bogata w witaminy A, C, K, PP i B1 oraz beta karoten. Dodatkowo warzywo odkwasza organizm i usprawnia proces trawienia.

Leczo z pieczarkami i kurczakiem

Składniki:

1 cebula,

300 g piersi z kurczaka,

3 łyżki oleju ze słonecznika,

500 g pieczarek,

1 żółta papryka,

1 czerwona papryka,

1 zielona papryka,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

przyprawy: sól, pieprz, papryka słodka i ostra, bazylia, oregano.

Czas przygotowania: 50 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz cebulę, pokrój na małe kawałeczki i podsmaż na patelni.

Dokładnie umyj pieczarki i pokrój w plasterki.

Wyczyść papryki i skrój na drobną kostkę.

Kurczaka umyj, osusz i pokrój na małe kawałki.

Mięso smaż na oleju, aż nabierze kolorów.

Dołóż warzywa i smaż wszystko około 8 minut.

Dodaj 1/4 szklanki wody i duś na wolnym ogniu około pół godziny.

Przypraw wedle uznania solą, pieprzem, bazylią i oregano.

Danie najlepiej jeść z chlebem lub ryżem.

Reklama

Smacznego!