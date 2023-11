Jak wpływać na rozwój psychiczny niemowlaka bez zakupu zabawek edukacyjnych?

Mimo że w pierwszych tygodniach życia dzieci zazwyczaj dużo śpią i nie są zbyt aktywne, to jednak na swój sposób odbierają bodźce zewnętrze. Widoczny wzrost aktywności i świadomości maluszka jest zauważany przez rodziców około trzeciego miesiąca jego życia. Nie oznacza to jednak, że dopiero wtedy należy zacząć dbać o rozwój zmysłów dziecka. Podpowiadamy, jak robić to właściwie, ale bez używania popularnych zabawek edukacyjnych.