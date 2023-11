Maty edukacyjne cieszą się sporą popularnością wśród rodziców mniejszych i większych dzieci. Chcąc zapewnić maluszkowi możliwie najlepsze warunki do rozwoju dobrze korzystać z tego typu rozwiązań. Maty edukacyjne mają na celu zaangażowanie dziecka i rozwijanie wielu jego zmysłów: wzroku, słuchu i dotyku. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przy wyborze maty i w jakim wieku dziecko powinno rozpocząć tego rodzaju zabawę połączoną z edukacją.

Reklama

Stosowanie mat edukacyjnych jest polecane w przypadku dzieci od trzeciego miesiąca życia. Wtedy bowiem dzieci wykazują dużo większą aktywność i ciekawość otoczenia aniżeli we wcześniejszych miesiącach życia. Nie oznacza to jednak, że nie można kupić maty dziecku wcześniej. Na pewno mu to nie zaszkodzi, a może nawet pozwoli na szybszy rozwój.

Na co zwrócić uwagę przy wybieraniu maty edukacyjnej?

Ceny mat edukacyjnych są uzależnione od wielu kwestii, począwszy od wyposażenia, przez rozmiar, producenta aż po materiały z jakich są wykonane. Najprostsze modele można kupić już za kilkadziesiąt złotych, najdroższe nawet kilkaset. Niezależnie od ceny rodzice zawsze powinni wybierać produkty, zwracając uwagę na:

bezpieczeństwo – renomowane firmy praktycznie są gwarancją najwyższej jakości i trwałości wypuszczanych produktów. W kwestii bezpieczeństwa warto sprawdzać grubość maty, ponieważ odpowiada ona za zabezpieczenie dziecka przed uderzeniem się dziecka o twardą podłogę;

– renomowane firmy praktycznie są gwarancją najwyższej jakości i trwałości wypuszczanych produktów. W kwestii bezpieczeństwa warto sprawdzać grubość maty, ponieważ odpowiada ona za zabezpieczenie dziecka przed uderzeniem się dziecka o twardą podłogę; rozmiar – powinien być na tyle duże, aby dziecko miało sporo miejsca i czuło się swobodnie. Nie należy kupować mat idealnie dopasowanych również z uwagi na to, że niemowlaki potrafią bardzo szybko rosnąć;

materiał – należy wybierać maty wykonane z naturalnych materiałów. Żadne elementy maty nie powinny zawierać groźnych dla zdrowia substancji chemicznych m.in. BPA, PVC czy ftalanów. Wybierając materiał, warto kierować się też kwestiami praktycznymi – ciemne kolory będą łatwiejsze w czyszczeniu od jaśniejszych;

dodatkowe akcesoria – dobrze, aby mata edukacyjna była wyposażona m.in. w gryzaki, grzechotki, poduszkę, lusterko i zabawki dźwiękowe (tradycyjne lub elektroniczne).

Reklama

Rodzaje mat edukacyjnych dla dzieci