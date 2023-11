Aktywność fizyczna odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Rodzice często zastanawiają się jednak kiedy ich pociecha powinna rozpocząć przygodę ze sportem. Najlepiej, aby pierwsze zabawy sportowe były wdrożone już w przypadku kilkumiesięcznych maluchów. Jeśli mówimy o treningach pod okiem trenera, to w większości dyscyplin zajęcia są prowadzone od 3 roku życia.

Już na początku trzeba zaznaczyć, że o czasie posłania dziecka na treningi grupowe lub indywidualne z instruktorem powinny zależeć nie tyle od wieku, co od predyspozycji dziecka. Rozwój psychofizyczny jest indywidualną kwestią i często znacznie różni się w przypadku rówieśników.

Kiedy i jak wprowadzić dziecku pierwsze aktywności sportowe?

Jeżeli rodzicom zależy na szybkim oswojeniu dziecka ze sportem, to może robić to już od drugiego miesiąca życia. Właśnie wtedy można bowiem rozpocząć pierwsze wizyty na basenie. Z racji tego, że dzieci przed przyjściem na świat długo pływają w wodach płodowych i są one ich naturalnym środowiskiem życia, kąpiele w basenie nie powinny stanowić problemu. Tym bardziej, że odruch z życia płodowego utrzymuje się do około ósmego miesiąca życia malucha.

Nauka pływania w pierwszych miesiącach życia pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny dziecka i niejako przygotowuje je do możliwości uprawiania innych dyscyplin w późniejszym okresie. Pływanie i zabawy w wodzie poprawiają i zwiększają koordynację ruchową, która praktycznie w każdym sporcie ma olbrzymie znaczenie.

W nieco późniejszym etapie, kiedy dziecko wykazuje zainteresowanie nowymi przedmiotami wskazane jest oswajanie go z akcesoriami sportowymi. Najlepsze do zabaw wydają się być różnego rodzaju piłki. Podrzucanie, turlanie czy odbijanie pozwala kształtować koordynację typu oko-ręka czy oko-noga.

Zajęcia dziecka z trenerem: kiedy zacząć?

Aby dziecko mogło rozpocząć treningi indywidualne lub grupowe pod okiem instruktora, powinno być gotowe pod względem fizycznym i mentalnym. Szczególnie istotny jest ten drugi aspekt. Mimo że w przypadku wielu dyscyplin m.in. piłki nożnej, tenisa ziemnego i squasha możliwe jest zapisanie na zajęcia już 3-letnich dzieci, to jednak nie wszystkie są na to gotowe. Najważniejsze wydają się być chęci malucha i zainteresowanie aktywnością fizyczną. W najmłodszych grupach wiekowych zajęcia koncentrują się na zabawach sportowych, które nie tylko rozwijają możliwości ruchowe uczestników, ale też oswajają ich z dyscypliną.

Odpowiedź na pytanie dotyczące właściwego momentu posłania dziecka na pierwsze treningi z trenerem jest więc niejednoznaczna. Powinien on nastąpić wówczas, gdy rodzice są w pełni przekonani do tego, że ich pociecha sobie poradzi.