Ciągłe uczucie zmęczenia, częste infekcje, wypryski i zmniejszone libido - to tylko niektóre z objawów charakteryzujących przewlekły stan zapalny jelit. Zamiast godzić się z nimi, zadbaj o swoje samopoczucie, skutecznie walcząc ze stanem zapalnym.

Przewlekły stan zapalny jelit - co to jest?

Zapalenie to naturalna reakcja obronna organizmu na zagrażające mu toksyczne substancje, bakterie lub wirusy. Nasze ciało jest doskonale przygotowane do walki z zapaleniem, problem pojawia się wtedy, gdy trwa ono zbyt długo. Przewlekły stan zapalny jelit jest bardzo trudny do rozpoznania i wiele osób żyje z nim na co dzień nie zdając sobie z tego sprawy. Ciągłe uczucie zmęczenia, niekończące się wysypki, problemy z wypróżnianiem i częste zadyszki to nie cecha fizjonomiczna, z którą musimy się pogodzić, ale skutki nieleczonego zapalenia. Podobnie jak:

problemy ze snem,

ból głowy,

wypadanie włosów, łupież i przedwczesne siwienie,

wypryski,

zmniejszone libido,

nieregularne miesiączki,

częste infekcje i zachorowania,

suche oczy ,

, kruche paznokcie,

suchość w ustach lub nadmierna produkcja śliny.

Jak radzić sobie z przewlekłym stanem zapalnym jelit?

Przewlekły stan zapalny prowadzi do rozwoju wielu poważnych chorób dlatego warto zadbać o swój organizm już dzisiaj. O jelita możemy zadbać w jeden sposób - dostarczając im dobrej jakości substancje odżywczych skutecznie neutralizujących działanie złych bakterii i wirusów. Ogranicz spożywanie słodyczy, a słodkie przekąski przyrządzaj własnoręcznie bazując na zamiennikach cukru i owocach. Jedz dużo warzyw, zwłaszcza zielonych liści. Nie bój się tłuszczów, ale w swojej kuchni używaj tylko tych najwyższej jakości. Jedz ryby bogate w kwasy Omega-3 (np. makrele). Nie musisz jeść pięciu posiłków dziennie, ale się nie objadaj. Odstaw alkohol albo znacząco go ogranicz, podobnie jak słodkie, gazowane napoje. I najważniejsze: wsłuchaj się w swój organizm, on najlepiej wie jakie substancje i kiedy powinny mu być dostarczane.