Przewianie szyi, czyli zapalenie mięśnia nerwu szyi objawia się nagłym, gwałtownym bólem i sztywnym karkiem. Do przewiania szyi najczęściej dochodzi wczesną wiosną lub jesienią. Skuteczne, sprawdzone metody na przewianą szyję to kąpiel, żelowe kompresy, rozgrzewające maści i gorczyca.

Reklama

Objawy przewianej szyi - na czym to polega?

Objawy przewianej szyi są bardzo podobne do symptomów przeziębienia. Najczęściej możemy spodziewać się:

bólu mięśni karku,

kaszlu i chrypy,

bólu głowy,

dreszczy,

gorączki,

ogólnego osłabienia organizmu.

Skorzystaj z oferty SuperPharm promocje i kup środki przeciwbólowe do swojej apteczki w niskich cenach.

Domowe sposoby na przewianą szyję

Domowe sposoby na przewianą szyje są niezwykle skuteczne, a także szybkie i tanie. Dzięki nim wyleczysz się bez wychodzenia z domu. Pamiętaj jednak, że jeśli ból będzie się utrzymywał przez długi czas, konieczna jest wizyta u lekarza. Może to być również zapalenie gardła lub angina, a nawet zwyrodnienie kręgosłupa.

Zobacz także

Rozgrzewające maści na przewianą szyję

Na przewianą szyję skuteczne są rozgrzewające maści, np. maść końska. Dokładnie nasmaruj nią szyję, po czym owiń ją szalikiem. Zabieg ten stosuj w ciągu dnia i na noc. Po kilku dniach ból szyi powinien ustąpić.

Gorąca kąpiel na przewianą szyję

Przed pójściem spać weź gorącą kąpiel, do której dodaj kilka kropli olejków eterycznych, np. eukaliptusowego czy sosnowego. Dzięki niej rozgrzejesz wyziębione ciało, a także rozluźnisz obolałe mięśnie. Twoje samopoczucie się poprawi i będzie Ci dużo łatwiej zasnąć.

Żelowe kompresy na przewianą szyję

W aptece dostępne są żelowe, rozgrzewające kompresy. Wystarczy kompres włożyć do gorącej wody na 15-20 minut, po czym wyjąć i przyłożyć do przewianej szyi. Zabieg stosuj na noc lub po przyjściu z dworu. Kompres trzymaj do momentu aż zrobi się chłodny, minimum 15 minut.

Rozgrzewające plastry na przewianą szyję

Rozgrzewające plastry również dostaniesz w każdej aptece. Plaster rozpakuj, po czym przyklej na obolałe miejsce, zostaw na kilka godzin, możesz też zastosować go na noc.

Okład z gorczycy na przewianą szyję

Ziarenka białej gorczycy wstaw do piekarnika na 2-3 minuty, po czym wyjmij i wsyp do lnianego woreczka. Tak przygotowany kompres połóż (najlepiej przed pójściem spać) na przewianą szyję i pozostaw na 30-45 minut. Powtarzaj minimum raz dziennie aż objawy nie ustąpią.

Co zrobić kiedy domowe sposoby na przewianą szyję nie działają?

Pamiętaj, że jeśli domowa kuracja nie pomoże, trzeba jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Objawy, które mogę sugerować niegroźne przewianie szyi, mogą mieć zupełnie inną przyczyną. Bóle karku mogą się wiązać z dolegliwościami kręgosłupa, a ból szyi zwiastować np. anginę.