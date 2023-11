Olejki eteryczne są wyciągiem substancji zapachowej z roślin. Świetnie nadają się do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Zależnie od rodzaju cery, stosuje się inne olejki eteryczne.

Olejki eteryczne służą do pielęgnacji ciała i twarzy. Są to znacznie lepsze zamienniki drogeryjnych kosmetyków, które mają w składzie wiele szkodliwych substancji.

Czym są olejki eteryczne?

Olejek eteryczny jest skoncentrowaną substancją zapachową, którą pozyskuje się z liści, kwiatów, korzeni i nasion roślin. Najczęściej uzyskuje się ją w procesie destylacji parą wodną. Inne popularne metody to filtracja, fitolizacja lub wyciskanie części roślin i ziół. Następnie substancja jest zamykana w ciemnej buteleczce, która nie przepuszcza światła (prowadzącego do utlenienia olejku). Tak więc nie jest to olej, jak by wskazywała na to nazwa. Chemicznie, olejek eteryczny składa się z aldehydów, estrów, ketonów, terpeny i alkoholu. Nie są to substancje rozpuszczane w wodzie i łączą się tłuszczami i olejami roślinnymi.

Właściwości olejków eterycznych

Olejki eteryczne mają działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze i antyseptycznie. Olejek lawendowy usprawnia krążenie krwi, zmniejsza napięcie mięśni oraz łagodzi ból i swędzenie po ugryzieniu owada. Olejek sandałowy pomaga leczyć choroby błony śluzowej oraz wprowadza w stan odprężęnia, więc jest często stosowany podczas terapii relaksacyjnych. Olejek grejpfrutowy przyczynia się do zmniejszenia cellulitu oraz używa się go do łagodzenia bóli głowy i mięśni. Olejek cedrowy natomiast działa antyseptycznie i jest dodawany do szamponów przeciwłupieżowych.

Jaki olejek do cery suchej, tłustej i mieszanej?

Dla każdego rodzaju cery należy dopasować inny rodzaj olejków eterycznych. Posiadaczki cery suchej powinny nakładać na twarz oleje nieschnące, które zawierają mniej niż 20% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Mają one gęstą konsystencję, przez co długo się wchłaniają. Popularnymi rodzajami tych olejków są:

olej z dzikiej róży,

olej z wiesiołka,

olej z czarnuszki,

olej z pestek winogron.

Dla cery mieszanej skierowane są oleje półschnące, które mają nie więcej niż 50% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Znacznie lepiej się wchłaniają i nie zostawiają oleistej powłoki. W tym celu warto stosować:

olej arganowy,

olej sezamowy,

olej z krokosza,

olej z pestek moreli.

Natomiast cera tłusta i trądzikowa wymaga stosowania olejów schnących o lekkiej konsystencji. Ponad połowa ich składu to wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Głównie są to:

