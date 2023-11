Przetwory z marchewki, pietruszki i selera są idealnym dodatkiem do zimowych obiadów. Włoszczyzna do słoików jest bardzo prosta w przygotowaniu i tania. Duszoną marchewkę i marynowany seler można użyć do wielu sałatek i dań. Poniżej znajdziesz najprostsze przepisy na przetwory z warzyw korzennych na zimę.

Przepis na duszoną marchewkę w słoikach

2 kg marchewki

5 łyżki cukru białego

łyżka soli

szklanka octu 10%

4 szklanki wody

Jak zrobić duszoną marchewkę w słoikach?

Marchewkę obieramy, myjemy i kroimy w drobną kosteczkę. Wszystkie składniki wrzucamy do garnka i zagotowujemy. Przykrywamy przykrywką i dusimy przez 20 minut. Gorącą marchewkę przekładamy do wyparzonych słoików i dokładnie zakręcamy. Kładziemy do góry dnem do wystygnięcia.

Przepis na seler marynowany na zimę

4 średnie selery

8 szklanek wody

1,5 szklanki octu 10%

szklanka cukru

łyżka soli

Jak zrobić seler marynowany w słoikach?

Seler obrać, umyć i zatrzeć na tarce o grubych oczkach. Resztę składników zagotować w dużym garnku. Dorzucić seler i podgotować przez 5 minut. Gorący wywar przelać do słoików, dokładnie zakręcić i pasteryzować przez 15 minut.

Przepis na sałatkę z marchewką i pietruszką

1 kg marchewki

1 kg pietruszki

200 g selera

500 g soli

Jak zrobić sałatkę z marchewkę i pietruszką do słoików?

Warzywa obrać, umyć i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Zasypać solą i dokładnie zamieszać. Odstawić na dwie godziny. Przełożyć do słoików i szczelnie zamknąć. Pasteryzować przez 15 minut.