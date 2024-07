Sycąca zupa nie musi zawierać mięsa. Sekretnym składnikiem wegańskiej grochówki jest wędzona papryka, która nadaje potrawom charakterystyczny, lekko dymny posmak. Zupę z fasoli możesz zrobić szybciej, jeśli zrezygnujesz z moczenia i gotowania fasoli i użyjesz tej z puszki.

Reklama

Bezmięsne zupy mogą być równie sycące, jak ich odpowiedniki z kiełbasą, boczkiem bądź kurczakiem. Zadbaj o ciekawe przyprawy, jak wędzona papryka czy papryczka chili oraz o dużą ilość ziół, a talerz parującej zupy wystarczy za całe danie obiadowe.

Przepis na wegańską grochówkę

Rada: grochówka jest przepyszna jedzona na gorąco, zarówno od razu po przygotowaniu, jak i odgrzana po kilku dniach. Jeśli wydaje ci się za gęsta, dolej więcej wody.

Zobacz także

Składniki (na 6 porcji):

2 szklanki grochu,

2 ziemniaki,

1 marchewka,

1 pietruszka,

pół małego selera,

1 cebula,

2 ząbki czosnku, obrane i zmiażdżone ,

, 3 łyżki sosu sojowego,

kilka łyżek oleju,

pół łyżki wędzonej słodkiej papryki,

1 łyżki majeranku,

3 ziela angielskie,

5 listków laurowych,

sól,

pieprz.

Czas przygotowania: około półtorej godziny (bez moczenia grochu)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Mocz groch w garnku z wrzątkiem przez 2 godziny.

Odlej wodę i wypłucz go pod bieżącą wodą.

Pokrój warzywa w kosteczki.

Rozgrzej olej w dużym rondlu z grubym dnem i smaż przez 5 minut, często mieszając, cebulę, czosnek, liście laurowe, wędzoną paprykę.

i smaż przez 5 minut, często mieszając, cebulę, czosnek, liście laurowe, wędzoną paprykę. Włóż do garnka warzywa, groch i zalej 2 litrami zimnej wody.

Dodaj majeranek, sos sojowy, ziele angielskie, odrobinę soli i pieprzu.

Gotuj godzinę i na koniec ponownie przypraw szczyptą soli.

Podawaj z pajdą razowego chleba z wegańskim smalczykiem z cebuli i jabłka.

Smacznego!

Przepis na zupę z fasoli

Rada: sycąca fasola ma dużo wartości odżywczych, błonnika, witamin z grupy B. Włącz do diety jej różne odmiany, a zyska na tym twoje zdrowie. Fasola jest warzywem lekko wzdymającym, warto więc dodawać do niej majeranek, kminek oraz imbir. Dodatkowo po moczeniu fasoli przez noc nie używa się tej samej wody do gotowania. Płucze się ją i gotuje zawsze w świeżej wodzie.

Składniki (na 5 porcji):

2 puszki białej fasoli,

1 słoik pomidorów suszonych w oleju,

1 puszka krojonych pomidorów,

1 marchewka,

1 por,

1 pietruszka,

pół selera,

kilka gałązek jarmużu,

1,5 litra bulionu warzywnego z kostek ,

, 3 liście laurowe,

pół łyżeczki rozmarynu,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

szczypta ostrej papryki,

olej do smażenia,

poszatkowana natka pietruszki,

sól,

pieprz.

Czas przygotowania: około godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Odcedź fasolę, odsącz i pokrój w paski suszone pomidory.

Pokrój por w plasterki, a warzywa korzeniowe w kostkę. Oderwij zdrewniałe łodygi jarmużu.

Rozgrzej olej w głębokim garnku i smaż przez kilka minut por i liście laurowe.

Dodaj marchewkę, pietruszkę, seler i smaż 5 minut, mieszając.

Zalej warzywa bulionem i gotuj 10 minut.

Dodaj pomidory suszone i z puszki , rozmaryn, paprykę i gotuj na niewielkim ogniu przez pół godziny.

, rozmaryn, paprykę i gotuj na niewielkim ogniu przez pół godziny. Wyjmij i wyrzuć liście laurowe.

Zmiksuj zupę na jednolity krem (możesz pominąć ten krok, jeżeli nie lubisz zup kremów).

Dorzuć do zupy fasolę z puszki z podgrzewaj kilka minut.

Podawaj udekorowaną listkami jarmużu i zieloną pietruszką.

Smacznego!