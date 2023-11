Dynia hokkaido charakteryzuje się intensywnie żółtym kolorem i pękatym okrągłym kształtem. Bez problemu można ją odróżnić od dyni zwyczajnej. Waga dyni hokkaido nie przekracza 2-3 kg. Przed obieraniem najlepiej pokroić ją na mniejsze kawałki, ponieważ ma bardzo twardą skórę.

Dynię hokkaido warto wprowadzać do jadłospisu ze względu na uniwersalny, delikatny smak, który pozwala na przyrządzenie z niej zarówno potraw słodkich, jak i wytrawnych. Ponadto jej miąższ zawiera dużo cennych dla organizmu składników odżywczych.

Właściwości zdrowotne dyni hokkaido

W miąższu dyni hokkaido znajduje się więcej karotenu i witaminy A niż w marchewce. Składniki te pozytywnie wpływają na wzrok oraz chronią skórę przed negatywnym wpływem promieni UV. Ponadto dynia jest bogatym źródłem wspomagających układ nerwowy witamin z grupy B, potasu i magnezu, niezbędnej szczególnie dla układu odpornościowego witaminy C oraz niacyny (witaminy PP), która m. in. reguluje poziom glukozy oraz cholesterolu we krwi. Jedzenie dyni hokkaido wspiera również procesy odtruwające i oczyszczające nerek i wątroby.

Kremowa zupa z dyni hokkaido, masła orzechowego i kolendry – przepis

Składniki na około 3 porcje:

1 dynia hokkaido,

pół puszki mleka kokosowego,

3 łyżki kremowego masła orzechowego,

1 łyżeczka zmielonych nasion kolendry,

2 plasterki imbiru,

1 litr bulionu warzywnego,

1 czerwona cebula,

2 łyżki oleju,

sól.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pokrój dynię na ćwiartki, obierz ze skóry (najlepiej bardzo ostrym krótkim nożem) i usuń łyżką gniazda nasienne. Pokrój dynię w dużą kostkę.

Obierz i pokrój cebulę w pióra i zeszklij na oleju. Dodaj dynię i imbir, zalej bulionem i zagotuj.

Wlej mleko kokosowe, dodaj masło orzechowe, sól i kolendrę. Gotuj całość pod przykryciem do czasu, aż dynia zmięknie.

Zblenduj zupę na gładki krem i ponownie zagotuj.

Kremowa zupa z dyni hokkaido znakomicie smakuje z grzankami czosnkowymi, które możesz przygotować z bagietki lub czerstwego pieczywa.

Dyniowe leczo z dyni hokkaido - wegański przepis

Składniki na około 4-5 porcji:

1 dynia hokkaido,

2 papryki zielone,

2 papryki czerwone,

1 łyżeczka wędzonej papryki,

2 duże czerwone cebule,

2 ząbki czosnku,

5 łyżek oleju rzepakowego,

2 puszki krojonych pomidorów,

4 wędzone parówki sojowe,

3-4 ziarenka ziela angielskiego,

2 małe liście laurowe,

2 łyżeczki cukru lub ksylitolu,

3 łyżki sosu sojowego jasnego,

1 duża łyżka mąki kokosowej.

Czas przygotowania: około 30-40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pokrój dynię na ćwiartki, obierz ze skóry (najlepiej bardzo ostrym krótkim nożem) i usuń łyżką gniazda nasienne.

Pokrój dynię w kostkę.

Obierz cebulę, poszatkuj ją w pióra i zeszklij na podgrzanym w garnku oleju. Wsyp cukier, wlej sos sojowy, pokrojone w grube plasterki parówki i smaż jeszcze przez 1-2 minuty.

Dodaj pokrojoną dynię, liście laurowe, ziele angielskie, przeciśnięty przez praskę czosnek i smaż wszystko pod przykryciem na małym ogniu przez około 5-10 minut.

Pokrój papryki w cienkie paski, dodaj do dyni i cebuli, smaż przez kolejne 5 minut.

Dodaj pomidory wraz z sokiem, wędzoną paprykę i mąkę kokosową. Dokładnie wszystko wymieszaj i zagotuj.

Dyniowe leczo doskonale smakuje z ugotowanym na sypko ryżem basmati lub pajdą świeżego chleba. Pamiętaj o wyjęciu z lecza liści laurowych i ziela angielskiego, jeżeli zostawiasz je na następny dzień (przechowuj w lodówce). Składniki te mogą doprowadzić do zgorzknienia potrawy.

Smacznego!