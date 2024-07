Kolendra to orientalna przyprawa, która najlepiej się łączy z imbirem, cynamonem, rozmarynem i lubczykiem. Liście i nasiona kolendry są świetnym lekarstwem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Ciekawe potrawy z tej rośliny to spring rolls – odpowiednik polskich naleśników i zupa pho – klasyczne danie kuchni wietnamskiej.

Reklama

Kolendra to wyrazista przyprawa. Występuje głównie w krajach basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie. Kolendra ma silny aromat i intensywny smak. Przyprawa doskonale pasuje do azjatyckich rosołów, ryb i mięs, np. kurczak curry.

Właściwości lecznicze kolendry

Kolendra poza wyjątkowymi walorami smakowymi jest też świetnym lekarstwem ziołowym. Roślina głównie pomaga na:

bolące stawy i oparzenia – nakłada się ją w postaci papki z utartych liści z olejem lnianym;

bóle głowy i stany zapalne – olejek wykonany z liści kolendry;

zaburzenia pracy wątroby, żołądka i układu oddechowego – odżywka przygotowana z liści zioła;

reumatyzm i artretyzm – maść pomaga redukować opuchliznę;

anemię – żelazo zawarte w liściach kolendry zmniejsza objawy choroby;

problemy ze snem – nasiona kolendry mają działanie nasenne;

obniżoną odporność – wysokie stężenie antyoksydantów, witaminy A i C uodparnia organizm przed chorobami.

Zupa pho – pyszne danie z kolendrą dla miłośników kuchni azjatyckiej

Zupa pho to świetna potrawa z kuchni wietnamskiej. Danie dobrze smakuje z mięsem lub bez niego, więc może być smacznym obiadem dla wegetarian.

Składniki:

Zobacz także

600 g wołowiny z kością (opcjonalnie),

4 ząbki czosnku,

2 cebule,

40 g imbiru,

pietruszka,

marchewka,

cynamon,

limonka,

chilli,

szczypiorek,

kolendra.

Czas przygotowania: powyżej 60 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Gotuj kości wołowe razem z cebulą, pietruszką i marchewką przez godzinę.

Dodaj ziele angielskie i laskę cynamonu i gotuj na wolnym ogniu.

Pokrój limonkę, chilli i szczypiorek. Nasmaruj nimi cienko pokrojone plastry polędwicy wołowej.

Posiekaj cały pęczek kolendry i dodaj go do odcedzonego makaronu.

Do bulionu dodaj polędwicę, kiełki oraz sok z limonki.

Smacznego!

Spring rolls – papier ryżowy popularny w Azji

Spring rolls robi się z namoczonych ziaren ryżu, które zmieniają się w gęstą masę. Suszony na bambusowej macie, robi się elastyczny i dobrze chłonie aromat potraw. Jest to odpowiednik polskich naleśników. Spring rolls to również podstawa do zrobienia klasycznych sajgonek – najbardziej popularnego dania kuchni wietnamskiej. Papier ryżowy jest niskokaloryczny i długo zachowuje świeżość. Ponadto dostarcza do organizmu wapń, żelazo i witaminy z grupy B. Świetny pomysł na wykorzystanie tego papieru ryżowego to spring rolls z chrupiącymi warzywami z sosem sojowym i świeżą kolendrą.

Składniki:

5 arkuszy papieru ryżowego,

2 awokado,

3 pomidory,

2 ogórki,

1 papryka,

łyżka oleju sezamowego,

50 ml sosu sojowego,

2 łyżki miodu,

limonka,

kolendra.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Namocz papier ryżowy i pokrój warzywa w duże słupki.

Ułóż je na papierze i skrop olejem sezamowym.

Zmiksuj miód, sos sojowy, limonki, imbir i kolendrę.

Zawiń warzywa w papier ryżowy, polej sosem i posyp dodatkową porcją kolendry.

Reklama

Smacznego!