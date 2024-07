Szerbet, inaczej też sorbet turecki klasycznie składa się z soku owocowego, ziół lub płatków kwiatów i zimnej wody.

Szerbet jest popularnym napojem serwowanym w Turcji w upalne lato. Tradycyjny szerbet przyrządza się z soku owocowego, ziół i płatków kwiatów.

Historia szerbetu – tureckiego trunku

Szerbet, sherbet, sharbat, şerbet czy sorbet to nazwy tego samego napoju na bazie syropów, owoców, przypraw i kwiatów, tyle że w różnych językach. Jego pochodzenie przypisuje się napojowi z Iranu o nazwie szarbat, który był robiony z posłodzonego soku owocowego i wody. Sam termin „sorbet” pochodzi zaś z Turcji, w której wierzono, że ma on uzdrawiające właściwości. Podawany był m.in. zarówno po to, by oznajmić, iż sułtanka oczekuje dziecka, jak i po jego urodzinach. Szerbet pito również do posiłków.

Szerbet różano-cytrynowy

Szerbet idealnie gasi pragnienie w letnie upalne dni. Świetnie smakuje podany z dodatkami świeżych liści ziół.

Potrzebujesz:

dzbanka.

Składniki na 4 porcje:

1 l schłodzonej wody,

30 ml syropu z owoców dzikiej róży,

10 ml wody różanej

1 cytryna,

lód (opcjonalnie),

liście świeżych ziół (opcjonalnie).

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Wskazówki: Szerbet turecki najlepiej podawać mocno schłodzony.

Sposób przygotowania:

Do dzbanka wlej syrop z dzikiej róży.

Cytrynę przekrój na pół i wyciśnij z niej sok do dzbanka.

Dolej schłodzonej wody.

Dokładnie wymieszaj.

Dodaj lodu i świeżych liści ziół. Gotowe.

Smacznego!

