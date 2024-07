Domowe batony musli wykonane z suszonych owoców, orzechów, płatków owsianych i miodu są zdrowszą alternatywą dla tych ze sklepu. Zawierają witaminy, mikro- i makroelementy.

Jeżeli zależy ci na zdrowym odżywianiu i eliminacji szkodliwych substancji spożywczych z jadłospisu, wcale nie musisz rezygnować z pysznych słodkości. Poniżej znajdziesz pomysły na batony musli w wersji dietetycznej, z czekoladą i bez pieczenia.

Domowe batoniki musli z żurawiną i czekoladą bez pieczenia – przepis

Czas przygotowania: 10 minut + czas potrzebny na stężenie masy – około 1-2 godziny

Stopień trudności: łatwe

Składniki:

szklanka płynnego miodu np. wielokwiatowego,

200 g posiekanych orzechów (włoskich, laskowych, ziemnych),

100 g migdałów w płatkach,

100 g otrębów pszennych,

pokruszona lub starta na tarce gorzka lub mleczna czekolada,

4 łyżki płatków owsianych błyskawicznych,

pół łyżeczki cynamonu,

garść suszonej żurawiny,

2-4 drobno posiekane daktyle,

łyżeczka siemienia lnianego - niemielonego.

Sposób przygotowania:

1. Orzechy i płatki owsiane upraż na suchej patelni na małym ogniu do czasu, gdy płatki lekko się zarumienią.

2. Do miski wlej miód i wsyp do niego wszystkie pozostałe składniki. Dokładnie wymieszaj.

4. Całość umieść w wyłożonej papierem do pieczenia lub natłuszczonej keksówki, wyrównaj wierzch lekko dociskając. Wstaw do lodówki do stężenia. Po tym czasie pokrój masę na małe batoniki. Przechowuj je w lodówce.

Domowe owsiane batoniki musli w wersji fit – przepis

Czas przygotowania: 45 minut

Stopień trudności: łatwe

Składniki:

2 szklanki płatków owsianych górskich,

3 dojrzałe banany,

garść ziaren słonecznika,

1 szklanka posiekanych orzechów (laskowe, nerkowce, włoskie, ziemne),

garść rodzynek,

pół szklanki żurawiny,

3 łyżki niemielonego siemienia lnianego,

4 łyżki miodu,

pół szklanki wody,

2 łyżeczki cynamonu.

Sposób przygotowania:

1. Ziarna słonecznika, płatki owsiane i orzechy upraż w temperaturze 150 stopni na wyłożonej papierem blaszce w piekarniku. Do momentu, aż płatki lekko się zarumienią.

2. Do miski wlej wodę, dodaj miód i rozgniecione widelcem banany i wymieszaj. Wsyp podprażone ziarna i pozostałe składniki i ponownie dokładnie wymieszaj.

3. Umieść masę na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce na grubość około 1-2 cm. Wygładź powierzchnię zmoczoną w zimnej wodzie łyżką. Piecz w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez około 25 minut. Po wyjęciu z piekarnika od razu pokrój blok na małe batoniki.

Smacznego!