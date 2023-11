Ma'amoul to delikatne, kruche ciasteczka świąteczne, zwyczajowo wypiekane na święto Ramadan. Tradycyjna słodka przekąska najczęściej nadziewana jest masą daktylową ale, w zależności od regionu, używa się do tego również: pistacji, orzechów laskowych i włoskich czy masy białkowej na bazie syropu soapwort oraz cukru.

Reklama

Ma'amoul to kruche ciasteczka z nadzieniem pieczone na święta religijne, np.: w czasie Ramadanu przez społeczność muzułmańską czy Święto Pesach - przez Żydów. Ciastka Ma'amoul to symbole pojednania, otwartości i ekumenizmu (ruch dążący do przywrócenia jedności wśród licznych wyznań chrześcijańskich), którego głównym narzędziem jest wspólna modlitwa oraz dialog.

Tradycyjne arabskie ciasteczka przygotowuje się w specjalnej foremce taabeh. Jest to ręcznie wykonane narzędzie z drewna, przypominające nieco łyżkę, w której zagłębieniu znajdują się różnego rodzaju wzory, za pomocą których można przygotować kruche ciastka o odmiennych wzorach. Oczywiście taabeh można zastąpić tradycyjnymi foremkami, np. na muffinki czy z ciasta ulepić niewielkie kulki.

Przepis na ciasteczka arabskie - krok po kroku

Składniki (na ok. 30 ciasteczek):

3 szklanki semoliny, czyli mąki z pszenicy durum (można ją kupić w sklepach ze zdrową żywnością),

2 szklanki mąki pszennej,

200 g masła,

4 szklanki daktyli drylowanych,

2 łyżki wody różanej,

1 łyżka esencji z kwiatów pomarańczy,

szczypta cynamonu,

½ szklanki mleka,

2 łyżki cukru,

szczypta soli,

10 łyżek schłodzonego masła,

1 łyżka cynamonu,

1 łyżka gałki muszkatołowej.

Czas przygotowania: 3,5 h

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

200 g masła rozpuść na małym ogniu w rondlu i odstaw do ostygnięcia.

Semolinę, mąkę, cukier, sól oraz roztopione masło wymieszaj mikserem.

Dodaj mleko oraz zapachowe wody: różaną i pomarańczową i ponownie wymieszaj składniki ze sobą.

Ciasto owiń w folię spożywczą i odstaw na 2-3 h.

Daktyle pokrój na drobne kawałki i zmiksuj ze schłodzonym masłem, gałką muszkatołową i cynamonem.

Z masy daktylowej ulep 30 kulek i odstaw do lodówki na 1 h.

Ciasto wyjmij z lodówki i podziel na 30 części, tworząc z nich kulki.

Każdą z kulek rozpłaszcz na dłoni i umieść w środku kulkę z nadzieniem daktylowym.

Nadzienie zamknij w ciastku i przełóż do foremki (wyrównaj krawędzie).

Piekarnik rozgrzej do temperatury 200 stopni Celsjusza.

Piecz ciastka przez 25 minut.

Reklama

Smacznego!