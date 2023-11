Przekąski na imprezę bez laktozy mogą być smaczne i zdrowe, np. ciasto czekoladowe z kakao i cukinią. Pyszne będą też paluszki grissini bez glutenu i laktozy podawane z pastą z awokado.

W roli przekąsek bez laktozy i glutenu doskonale sprawdzą się warzywa pokrojone w słupki. Można przygotować też owoce lub sałatkę owocową oraz bakalie. Warto jednak pokusić się o nieco bardziej wyrafinowane posiłki, które są równie łatwe do przyrządzenia.

Grissini - przepis

Grissini to wąskie paluszki przypominające pieczywo. Smakołyk jest bardzo popularny we Włoszech. Można go maczać w różnego rodzaju dipach, np. w paście z awokado.

Składniki na grissini:

1 szklanka mąki w proszku z tapioki, mąki ziemniaczanej lub ryżowej,

⅓ szklanki mąki kokosowej,

100 ml oleju kokosowego,

⅓ szklanki zimnej wody,

1 jajko,

½ łyżeczki sody,

1 łyżeczka kminku (nie mielonego),

1 łyżeczka soli kłodawskiej.

Sposób przygotowania:

Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki.

Odstaw je do lodówki na 15-20 minut.

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza.

Wyjmij ciasto z lodówki: powinno być miękkie i mieć lekką, nie zbitą konsystencję oraz łatwo się odrywać od dłoni. Jeśli będzie zbyt mokre, dodaj łyżeczkę mąki kokosowej.

oraz łatwo się odrywać od dłoni. Jeśli będzie zbyt mokre, dodaj łyżeczkę mąki kokosowej. Rozwałkuj ciasto (najlepiej partiami) na paluszki o grubości około 1-1,5 cm i długości 15 cm.

Wyłóż grissini na papier do pieczenia.

Wstaw do piekarnika na około 30 minut.

Pasta z awokado

Składniki:

1 dojrzałe awokado,

szczypta soli,

sok z ½ limonki,

1 garść świeżej mięty lub kolendry,

3 łyżki śmietanki kokosowej.

Możesz też dodać ½ ząbka czosnku lub ½ łyżeczki miodu, w zależności od tego, jaki smak preferujesz.

Sposób przygotowania:

Umyj i drobno posiekaj listki mięty lub kolendry.

Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze. Możesz też rozgnieść je widelcem i wymieszać.

Ciasto czekoladowe z cukinią

Składniki:

1 szklanka cukinii,

5 płaskich łyżek kakao,

4 jaja,

100 g kaszy jaglanej,

100 g suszonych śliwek,

100 g oliwy,

1,5 łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia,

kilka kropel aromatu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza.

Wsyp kaszę jaglaną do wysokiego naczynia i miksuj ją blenderem dotąd, aż jej struktura będzie przypominała mąkę.

W oddzielnym naczyniu zmiksuj jaja tak, aby żółtka połączyły się z białkami.

Dodaj do nich śliwki i zmiksuj na masę o jednolitej konsystencji.

Umyj i zetrzyj cukinię na drobnych oczkach tarki .

. Wrzuć wszystkie składniki do jednego naczynia i wymieszaj mikserem.

Wlej powstałą masę do okrągłej formy i piecz przez około 40 minut w rozgrzanym piekarniku.