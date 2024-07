Przeciwciała tarczycy są sygnałem stanu zapalnego tego gruczołu. Wywoływane są zwykle przez choroby, które uszkadzają tkankę tarczycy, powodując jej przewlekłe zapalenie i zaburzenia: nadczynność lub niedoczynność.

Reklama

Przeciwciała przeciwtarczycowe anty TPO (przeciw TyreoPerOksydazie – jednemu ze składników tkanki tarczycowej) wytwarzane są w chorobach autoimmunologicznych, takich jak choroba Gravesa-Basedowa lub Hashimoto.

Kiedy organizm produkuje przeciwciała anty-TPO?

Przeciwciała anty-TPO są produkowane, gdy układ odpornościowy uzna, że komórki tarczycy są obce i należy je zlikwidować. Anty-TPO są skierowane przeciw białku, które produkuje tarczyca: peroksydazie tarczycowej.

Kiedy wykonać badanie na przeciwciała anty-TPO?

Badanie na przeciwciała anty-TPO jest zlecane przez lekarza, gdy wyniki wcześniej wykonanych badań TSH, T3 i T4 (hormonów wytwarzanych przez tarczycę) odbiegają od normy.

Zobacz także

Badanie na przeciwciała tarczycowe wykonuje się także wtedy, kiedy konieczne jest włączenie terapii następującymi lekami: amiodaron, interleukina 2 lub interferon. Mogą one bowiem wywołać niedoczynność tarczycy.

Osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne (np. toczeń rumieniowaty, niedokrwistość lub reumatoidalne zapalenie stawów), u których pojawiły się objawy tarczycowe, także są kierowane na badanie anty-TPO.

Wskazanie do sprawdzenia czy w organizmie występują przeciwciała anty-TPO to także objawy niedoczynności i nadczynności tarczycy. Symptomy niedoczynności to:

zwiększenie masy ciała,

wysuszona skóra,

pojawienie się wola,

ciągłe zmęczenie,

nadwrażliwość na zimno,

zaparcia.

Nadczynność mogą sugerować:

przemęczenie, jak w przypadku niedoczynności,

niespodziewana utrata wagi,

zwiększona potliwość,

pojawienie się lęków,

przyspieszenie akcji serca,

drżenie mięśni,

bezsenność,

wytrzeszcz oczu.

Normy anty-TPO

Obecność przeciwciał anty-TPO jest oznaczana po wykonaniu badania krwi. Nie ma określonych norm anty-TPO, ponieważ na ich poziom wpływa zbyt wiele czynników. Są to: płeć, wiek, badana populacja, metoda badania oraz laboratorium. Zakres, w którym mieszczą się wyniki jest określany dla każdego badania oddzielnie. Z tego powodu najlepiej jest wykonywać badania tarczycy, również kontrolne, w jednym laboratorium.

Prawidłowe wyniki tarczycy nie wykazują obecności przeciwciał anty-TPO we krwi. Zależnie od poziomu, świadczą one o rozwoju konkretnej choroby. Anty-TPO niskie może być symptomem następujących procesów chorobowych:

rak tarczycy,

cukrzyca typu I,

reumatoidalne zapalenie stawów,

układowa choroba tkanki łącznej.

Wysoki poziom przeciwciał tarczycowych to objaw:

choroby Gravesa-Basedowa,

choroby Hashimoto (przewlekłego zapalenia tarczycy).

Reklama