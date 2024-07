Ćwiczenia na plecy w domu powinieneś robić dokładnie. Źle wykonane mogą być przyczyną bólu pleców. Trening domowy powinny stosować osoby chcące wymodelować i wzmocnić tę część ciała. Do niektórych ćwiczeń potrzebujesz hantli lub innych ciężarków.

Ćwiczenia na plecy w domu – jak ćwiczyć?

Ćwiczenia na plecy nie są trudne i możesz je wykonywać, np. przed telewizorem. Wystarczy, że na trening poświęcisz 30 minut czasu i będziesz wykonywał go 3-4 razy w tygodniu, a zauważysz efekty. Na początku rozgrzej mięśnie pleców, wykonując np. mostek. Połóż się na plecach, stopy i dłonie oprzyj na podłodze, a biodra unieś tak wysoko, jak tylko możesz. Pozostań w takiej pozycji przez 2-3 minuty.

Ćwiczenia na plecy w domu – wzruszanie ramionami

Kolejnym ćwiczeniem, jakie możesz wykonać w domu jest wzruszanie ramionami. Stań twardo na podłodze, do rąk weź hantle, a ramiona wyciągnij na boki. Następnie poruszaj ramionami, raz w górę, raz w dół. Czynność tę powtórz 20 razy.

Ćwiczenia na plecy w domu – podciąganie na drążku

Podciąganie na drążku jest jednym z podstawowych ćwiczeń na plecy. Przed jego wykonaniem sprawdź czy drążek jest dobrze zamocowany. Następnie złap się mocno drążka, tak by ręce znajdowały się szerzej niż szerokość barków i podciągaj tułów do góry (klatka piersiowa powinna dotknąć drążka). Nie zapominaj, by podczas ćwiczenia wypinać do przodu klatkę piersiową i opuszczać się do momentu wyprostowania ramion. Staraj się podciągnąć na drążku 20-30 razy. Z czasem, kiedy już nabierzesz wprawy możesz zwiększyć liczbę podciągnięć.

Ćwiczenia na plecy – podciąganie sztangi

Podciąganie sztangi również wymodeluje plecy. Stań twardo na podłodze, po czym weź do rąk sztangę. Następnie zacznij przyciągać sztangę do klatki piersiowej i powróć do pozycji początkowej. Pamiętaj, by podczas tego ćwiczenia łopatki były ściągnięte do kręgosłupa. Czynność powtórz około 20 razy.

