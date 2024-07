Najskuteczniejsze ćwiczenia na cellulit to ćwiczenia cardio, które polegają na utrzymywaniu umiarkowanego wysiłku przez dłuższy czas. Dzięki nim poprawia się metabolizm, ciało staje się lepiej ukrwione, a z potem organizm pozbywa się toksyn (między innymi tych, którymi „karmi się” cellulit). Proste ćwiczenia cardio możesz wykonywać w domu.

Sprzęt do cardio: wystarczy kawałek podłogi

Jeśli wydaje ci się, że trening cardio wymaga drogiego sprzętu: bieżni, steppera, roweru stacjonarnego – jesteś w błędzie. Oczywiście specjalistyczny sprzęt w niczym nie przeszkodzi, jeśli jednak jego brak miałby być wymówką, żeby odłożyć ćwiczenia na (bliżej nieokreślone) później, zapomnij o nim. Po prostu ubierz się wygodnie, przygotuj trochę miejsca i rozpocznij trening.

Bieganie w miejscu

Stań prosto na podłodze, opuść ramiona i trzymaj je przed sobą, skieruj dłonie prostopadle do reszty ciała. Szybko podnoś kolana tak, żeby prawe kolano dotknęło prawej dłoni, a lewe lewej. Powtarzaj to ćwiczenie przez 5 minut. Następnie zrób sobie 30 sekund przerwy i przejdź do kolejnego ćwiczenia.

Krokodylki z wyskokiem

Kolejnym ćwiczeniem są krokodylki z wyskokiem. Połóż dłonie na podłodze, a nogi wyprostuj tak, jakbyś miała robić pompki. Dotknij kolanami ziemi, a następnie szybko podnieś się i skocz do góry z wyciągniętymi rękami. Powtarzaj tę sekwencję czynności w szybkim tempie przez 5 minut. Po tym czasie zrób sobie 30 sekund przerwy i przejdź do następnego ćwiczenia.

Skakanka

Chyba nikogo nie trzeba uczyć skakania na skakance. To proste i zabawne ćwiczenie może być jednym z elementów twojego domowego treningu cardio. Skacz na skakance obunóż przez 5 minut.

Rowerek

Jeśli nie masz pod ręką skakanki, możesz zastąpić ostatnie ćwiczenie tzw. rowerkiem. Połóż się na plecach i przez 5 minut kręć uniesionymi w górę nogami tak, jakbyś pedałowała w powietrzu.

Zaczynaj i kończ ćwiczeniami rozciągającymi

Jeśli odpowiednio przygotujesz mięśnie do wysiłku, twój trening będzie bardziej efektywny. Najlepiej zaczynać trening od 5 minut ćwiczeń rozciągających. Także po treningu powinnaś poświęcić 5 minut na rozciąganie, dzięki temu zapobiegniesz zakwasom. Oto trzy proste ćwiczenia rozciągające:

Stań na podłodze w niewielkim rozkroku. Wyciągnij ręce do góry tak, jakbyś chciała dotknąć sufitu. Następnie z wyciągniętymi rękami rób skłon do przodu. Spróbuj położyć dłonie na podłodze, nie uginając przy tym kolan. Powtórz to ćwiczenie 10 razy.

W rozkroku usiądź na podłodze, niech twoje nogi będą wyprostowane. Wyciągnij dłonie wysoko do sufitu, a potem zrób skłon z wyprostowanymi rękami. Spróbuj położyć się na podłodze górną połową ciała i jak najdalej sięgnąć dłońmi. Powtórz to ćwiczenie 10 razy.

Siedząc na podłodze, kładź się całym ciałem raz na prawej, raz na lewej nodze Staraj się nie uginać przy tym pleców. Powtórz to ćwiczenie 10 razy.

Najważniejsze zasady ćwiczeń antycellulitowych

Serię ćwiczeń antycellulitowych możesz powtarzać dowolną liczbę razy, w zależności od swojej aktualnej kondycji. Obserwuj swój organizm w trakcie ćwiczeń, a ich tempo i intensywność dopasuj do swoich możliwości. Pamiętaj, że nie może być za łatwo. Jeśli twoja forma się poprawia i dotychczasowa liczba powtórzeń przestaje być dla ciebie wymagająca, dołóż sobie jeszcze jedną serię.

Podczas treningu pij dużo wody, która pomaga uzupełnić wypocone elektrolity. Efekty ćwiczeń zobaczysz tylko wtedy, kiedy będziesz powtarzała je regularnie, przynajmniej trzy razy w tygodniu.

Powodzenia!