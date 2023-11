Powrót do pracy po urlopie zazwyczaj jest trudny. Pierwszy dzień pracy po kilku lub kilkunastu dniach wypoczynku jest brutalnym zderzeniem z rzeczywistością i nie wszyscy potrafią sobie z tym poradzić. Istnieją jednak sprawdzone sposoby na to, aby powrót do pracy był przyjemniejszy, a motywacja do wykonywania powierzonych zadań większa.

Reklama

Największe problemy z odnalezieniem się w pourlopowej rzeczywistości mają te osoby, którym ilość pracy gromadzi się nawet podczas dni wolnych. W efekcie, w pierwszych kilku dniach po powrocie muszą one nie tylko zająć się aktualnymi obowiązkami, ale też tymi, które nagromadziły się podczas nieobecności.

Jak przygotować się do powrotu do pracy po urlopie?

Psychologowie twierdzą, że istnieje coś takiego jak „stres pourlopowy” i każdy powinien to zaakceptować. Zazwyczaj rozpoczyna się on zaraz po powrocie z wyjazdu. Aby zminimalizować dyskomfort psychiczny związany z faktem nieuchronnego powrotu do pracy, warto tak zaplanować wyjazd, by po powrocie mieć jeszcze przynajmniej jeden dzień wolnego. Najgorszą możliwą opcją jest wznowienie w pracy kilkanaście godzin po urlopowym wyjeździe.

Kiedy nadejdzie już dzień pójścia do pracy, dobrze jest rozpocząć go od ulubionych rytuałów. Dla jednych będzie to wypicie kawy przy programie śniadaniowym, a dla innych np. poranny jogging. Warto też zaplanować miłe spędzenie czasu bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wyjście do kawiarni, na siłownię czy rower pomoże rozładować stres i uwolni od napięcia spowodowanego pracą.

Jak zorganizować sobie pracę w pierwszych dniach po urlopie?

Jeśli chodzi o samo funkcjonowanie w pracy w pierwszych dniach po urlopie, to w tym przypadku również istnieje kilka sprawdzonych metod nie tylko na przetrwanie, ale też efektywne funkcjonowanie. Wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy, ale każda osoba powinna zacząć od sprawdzenia tego, co działo się w firmie podczas jej nieobecności. W następnej kolejności wskazane jest zrobienie listy najważniejszych zadań do wykonania. Ona pozwala uporządkować schemat pracy, który jest niezwykle ważny, kiedy jest wiele rzeczy do zrobienia.

Reklama

Organizacja pracy jest kluczową kwestią w przypadku osób, którym zależy na możliwie najbardziej płynnym przejściu z okresu wypoczynku do trybu pracy. Ustalając grafik zadań, trzeba pamiętać o tym, aby nie wziąć na siebie zbyt wielu obowiązków. Nawet jeżeli zaległości po urlopie jest dużo, to lepiej rozłożyć ich realizację na kilka dni, aniżeli próbować poradzić sobie ze wszystkim naraz.