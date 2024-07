Węzły chłonne powiększają się na skutek infekcji wywołanych np. bakteriami gronkowca i paciorkowca. Węzły chłonne najliczniej występują na szyi, głowie oraz pachach.

Średnia wielkość węzła chłonnego wynosi około 10 milimetrów. Jeżeli ich rozmiar zwiększy się do 1-1,5 centymetra, wtedy mówi się o powiększonych węzłach chłonnych.

Gdzie są węzły chłonne – skupiska na ciele

Węzły chłonne największe skupiska tworzą na szyi, pachach i potylicy. Występują w okolicach tkanki podskórnej, dlatego ich obrzęk jest wyczuwalny.

Przyczyny powiększonych węzłów chłonnych na szyi

Przyczyną powiększonych węzłów chłonnych szyi są infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Najczęstsze czynniki chorobotwórcze wywołujące powiększone węzły chłonne szyi to:

Wirusy – opryszczki pospolitej, różyczki, odry, HIV.

Bakterie – paciorkowce, gronkowce, pałeczki francisella (powodujące tularemię), prątek gruźlicy oraz bakterie wywołane nieleczoną próchnicą.

Grzyby – wywołujące chorobę Darlinga (histoplazmozę) oraz grzyby powodujące drożdżycę.

Pasożyty – wywołujące wszawicę.

Powiększone węzły chłonne na szyi towarzyszą także chorobom układu dokrewnego. Najważniejsze z nich to:

niedoczynność nadnerczy,

nadczynność tarczycy,

zapalenie tarczycy.

Powiększone węzły chłonne pachowe – przyczyny

Do bakteryjnych przyczyn powiększonych węzłów chłonnych pachowych należą:

kiła,

gruźlica,

zadrapania, na skutek których bakterie przenikają w głąb organizmu,

bruceloza (zwierzęca choroba zakaźna przenoszona na człowieka).

Powiększone węzły chłonne pod pachami a kobiece piersi

Powiększone węzły chłonne pod pachami mogą pojawić się u kobiet w ciąży. Zastój pokarmu w przewodach mlecznych piersi powoduje powstawanie bakterii. Dochodzi do zapalenia gruczołu piersiowego, co powoduje powiększenie węzłów chłonnych. Wyczuwalne guzki pod pachą mogą być także oznaką nowotworu piersi, a nawet przerzutów z jednej piersi na drugą. Powiększone węzły chłonne pod pachami mogą być reakcją na ciało obce, np. po zabiegu wszczepienia implantów silikonowych do piersi.

Przyczyny powiększonych węzłów chłonnych na głowie

Przyczyny powiększonych węzłów chłonnych potylicznych (z tyłu głowy) to najczęściej:

