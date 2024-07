Powiększone wargi sromowe mogą być symptomem wielu chorób oraz uszkodzeń mechanicznych jak również infekcji grzybiczej. Większe wargi sromowe to też przypadłość uwarunkowana genetycznie lub nabyta na skutek przyjmowania niektórych leków.

Przyczyny powiększonych warg sromowych – biżuteria intymna, fartuszek hotenocki

Przebyta w dzieciństwie terapia hormonalna (szczególnie z użyciem estrogenów i androgenów) albo przewlekły stan zapalny wynikający z nietrzymania moczu lub pieluszkowego zapalenia skóry mogą być przyczyną powiększenia warg sromowych. Czasem wargi sromowe powiększają się na skutek nadmiernej aktywności seksualnej lub noszenia intymnego piercingu. Nietypowy rozmiar warg sromowych może być też uwarunkowany anatomicznie. Tzw. fartuszek hotenocki nie jest chorobą, ale nazwą określającą budowę. Wargi sromowe mniejsze są znacznie większe od warg sromowych większych. Niektórzy lekarze proponują w związku z tym inne nazewnictwo tych części ciała: wargi sromowe wewnętrzne i zewnętrzne. Zdarza się, że długość warg sromowych dochodzi nawet do 10 cm. Nie jest to przypadłość, którą należy leczyć, lecz często kobiety z fartuszkiem hotenockim decydują się na plastykę sromu (tzw. labioplastyka), gdy staje się to powodem skrępowania lub wstydu, szczególnie w sytuacjach intymnych.

Przyczyny powiększonych warg sromowych – infekcje grzybicze

Obfita wydzielina z pochwy, swędzenie i powiększone, opuchnięte wargi sromowe to najczęstsze objawy grzybiczego zapalenia pochwy i sromu. Leczenie infekcji i stanów zapalnych pochwy i sromu prowadzi ginekolog.

Przyczyny powiększonych warg sromowych – zapalenie gruczołu Batholina

Przyczyną zapalenia gruczołu Bartholina jest nieleczona infekcja bakteryjna. Gruczoły te są odpowiedzialne za wydzielinę nawilżającą nabłonek wokół wejścia do pochwy – szczególnie w momencie silnego podniecenia seksualnego. Najczęściej chorują na to aktywne seksualnie kobiety pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Do objawów zapalenia gruczołu Bartholina należą: utrudniający chodzenie i siadanie ból warg sromowych, zaczerwienienie i obrzęk wargi sromowej, na której znajduje się gruczoł, który uległ zapaleniu. Gruczoł ten jest powiększony i wyraźnie wyczuwalny. Może nawet dojść do całkowitego zamknięcia ujścia pochwy przez powiększony gruczoł, co prowadzi do zatrzymywania śluzu i związanego z tym bólu. Jeżeli dojdzie do poważnej infekcji wówczas powstaje ropień, który usuwa się lub całkowicie wycina (szczególnie w przypadku nawrotów choroby).

Zdarza się, że opuchnięty i bolesny srom jest objawem nowotworu. Dlatego ważna jest konsultacja lekarska w wypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów w obrębie okolic intymnych.