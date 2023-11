Paszteciki z kapustą i grzybami to znakomita przekąska - smakują świetnie zarówno na ciepło, jak i na zimno. Na wigilijnym stole odnajdą się najlepiej w towarzystwie tradycyjnego barszczu czerwonego. Farsz z kiszonej kapusty i grzybów można zawinąć w różne rodzaje ciasta, np. francuskie lub półfrancuskie. My przygotowaliśmy dla Was przepis na paszteciki z ciasta drożdżowego z kapustą i grzybami.

Przepis na paszteciki z kapustą i grzybami

Składniki na ciasto

400 g mąki pszennej

250 ml mleka

30 g świeżych drożdży

łyżeczka cukru

łyżeczka soli

50 ml oleju roślinnego

Składniki na farsz

400 g kiszonej kapusty

cebula

200 g grzybów leśnych mrożonych lub 50 g suszonych

olej roślinny

opcjonalnie: łyżka sosu sojowego

Jak zrobić paszteciki z kapustą i grzybami?

Jeśli używamy grzybów mrożonych, należy jest rozmrozić, przelać kilka razy chłodną wodą i pokroić na małe kawałki. Grzyby suszone moczymy kilka godziny w ciepłej wodzie i kroimy na drobną kostkę. W misce zmieszaj drożdże z ciepłym mlekiem, cukrem i dwoma łyżkami mąki. Pozostaw na 15 minut w ciepłym miejscu. Rozczyn z droższy wymieszaj w dużej misce z resztą mąki, olejem i solą. Ugnieć przez 5-10 minut na gładkie ciasto. Można również użyć robota planetarnego. Przykryj zwilżoną szmatką i odstaw do wyrośnięcia na 1-1,5 godziny. Ciasto powinno potroić swoją objętość. Przez ten czas przygotujemy farsz. Kapustę płuczemy dwa razy w chłodnej wodzie. Przekładamy do garnka i podlewamy odrobiną wody. Gotujemy około 40 minut. Cebulkę kroimy w kosteczkę i podsmażamy na dwóch łyżkach oleju. Do kapusty dodajemy cebulę i grzyby. Gotujemy jeszcze 5 minut. Doprawiamy solą, pieprzem i sosem sojowym. Ciasto wyjmujemy na stolnicę, chwilę ugniatamy i rozwałkujemy na placek o grubości około 0,5 cm. Kroimy na paski o szerokości około 10 cm. Na każdy placek wykładamy farsz, zawijamy w rulon. Rulony układamy na blasze pokrytej papierem do pieczenia i kroimy na 5 cm kawałki. Paszteciki smarujemy roztrzepanym jajkiem. Pieczemy przez 20 min w 200 stopniach (góra-dół).