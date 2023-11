Tradycyjny farsz do pierogów bez mięsa – z kapustą i grzybami – robi się od pokoleń ze względu na wierzenia ludowe: w tych dwóch składnikach zaklęta jest ponoć magiczna, życiodajna moc. Inny farsz, z soczewicy, do pierogów wigilijnych dodawany jest przede wszystkim w kuchni kurpiowskiej.

Aby zrobić 100 pierogów, potrzeba ok 2,5 kg farszu. Lepienie ich może zająć do dwóch godzin, dlatego za przygotowywanie tego dania najlepiej zabrać się odpowiednio wcześniej.

Farsz do pierogów z kapustą i grzybami

Borowiki, podgrzybki, maślaki, opieńki, kominki, pieczarki – od tego, jakie grzyby wybierzemy, zależy smak wigilijnych pierogów. Jest to kwestia osobistych upodobań, istnieje jednak pewna zasada ogólna: suszonych darów lasu nie powinno być więcej niż 2 szklanki na 0,5 kg kapusty kiszonej. Inaczej farsz może się okazać gorzki. Warto pamiętać także o przepłukaniu kapusty, by uniknąć kwaśnego posmaku.

Farsz do pierogów z soczewicą

Soczewica wegetarianom zastępuje mięso nie tylko dlatego, że jest bogata w białko, ale także ze względu na fakt, iż ma bardzo podobny smak. Pierogi z soczewicą należą do najbardziej sycących, niektórzy uznają je za najsmaczniejsze, zwłaszcza jeśli zawierają dużo majeranku, który do soczewicy pasuje najlepiej ze wszystkich ziół. Na Kurpiach pierogi takie robi się z ziemniakami, często dodatkowym składnikiem są także grzyby. Przed zabraniem się do robienia farszu trzeba jednak pamiętać, że jego główny składnik wymaga wcześniejszego namoczenia.

Farsz do pierogów z fasolą

Całonocnego leżakowania w wodzie potrzebuje też fasola – kolejny mniej znany składnik farszu do pierogów wigilijnych. Ugotowana do miękkości, zmiksowana z podsmażoną cebulką, czosnkiem i natką pietruszki, doprawiona pieprzem kajeńskim, a podawana z sosem sojowym lub tofu sprawia, że pierogi smakują jak danie kuchni dalekowschodniej.

Farsz do pierogów bobowo-szpinakowy

Podobnie jak farsz fasolowy robi się farsz z bobu. Ten przysmak trudno dostać w zimie – dostępny jest tylko w mrożonkach i słoikach. Z myślą o pierogach bobowo-szpinakowych warto zadbać o przechowanie małej porcji, bo w połączeniu z serkiem feta i tymiankiem smakuje nawet lepiej niż włoskie pierożki z ricottą.

Farsz do pierogów z pieczoną dynią

W Wigilię dania na słono podawane są razem ze słodkimi, dlatego świąteczny stół to idealne miejsce dla dyni, która przypomina o niedawno minionej jesieni. Upieczona w drobnych kawałkach, a przed pieczeniem obficie skropiona oliwą, zyskuje specyficzny smak, który w pierogach może zostać podkreślony przez imbir, kurkumę i pieprz kajeński. Aby farsz dyniowy nie był zbyt rzadki, warto dodać do niego trochę bułki tartej.

Farsz do pierogów z makiem, miodem i rodzynkami

Wielbiciele słodkości powinni spróbować pierożków, które z powodzeniem mogą zastąpić kutię, a nawet makowiec. Farsz do nich zwiera gotowany na mleku mak, rodzynki, orzechy, bakalie i roztopione masło. Prawdziwą furorę robią zapieczone w koglu-moglu.