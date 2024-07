Sałatki z rodzynkami – cykoria, seler, jajka, pomarańcze

Rodzynki to bakalie powstałe z suszonych winogron. Dodajemy je między innymi do ciast i sałatek. Sałatka z cykorią, pomarańczą i rodzynkami to świetny pomysł na imprezę ze znajomymi. Natomiast sałatka z selera jabłek i rodzynek nadaje się na kolację. Z kolei sałatka jajeczna z ananasem i rodzynkami to oryginalny pomysł na danie świąteczne.