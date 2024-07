Pięciornik kurze ziele, inaczej – pięciornik czteropłatkowy, pięciornik leśny, drzewianka, kurzyślad, to roślina żyjąca dziko (w zaroślach, na pastwiskach i torfowiskach), kwitnąca od maja do jesieni. Pięciornik kurze ziele można stosować doustnie - zioło pomaga pozbyć się biegunki i zatrucia pokarmowego lub zewnętrznie – jako okład na trudno gojące się rany oraz w stanach zapalnych do płukania jamy ustnej i gardła.

Pięciornik kurze ziele – lecznicze zioło na wiele dolegliwości

Właściwości lecznicze mają głównie kłącza zioła, które zawierają garbniki – zatrzymujące biegunkę. Kurzyślad pomoże zwalczyć nieżyt przewodu pokarmowego, stany zapalne dziąseł, zajady, paradontozę, zapalenie gardła, stany zapalne jelit i żołądka, stany zapalne układu płciowego, odparzenia, zapalenie spojówek i powiek, nadżerki w jamie ustnej, długo gojące się rany, swędzenie odbytu. Pięciornik kurze ziele przyniesie ulgę w następujących chorobach: zespole jelita drażliwego, wrzodach na żołądku, jelicie i odbytnicy, nowotworze żołądka, hemoroidach. Pięciornik czteropłatkowy łagodzi zmiany skórne: wypryski, trądzik różowaty, rozszerzone pory, jest wskazany do pielęgnacji skóry łojotokowej. Odwar warto stosować do płukania włosów przetłuszczających się – nadaje im połysk i delikatny brązowy odcień.

Pięciornik czterolistny – sposób przygotowania

Pięciornik można stosować w formie nalewki, naparu, odwaru, proszku – do picia, płukania gardła i włosów lub zewnętrznie. Kłącze wykopuje się jesienią zanim rozwiną się liście, tnie na małe kawałki i suszy w temperaturze 40 stopni. Jeśli chcesz przyrządzić odwar do picia, łyżkę suszu zalej szklanką zimnej wody, podgrzewaj przez 2 minuty, a następnie odcedź. Pij 3 razy dziennie po pół szklanki odwaru. Jeżeli planujesz zastosować odwar zewnętrznie, 3 łyżki zioła zalej szklanką letniej wody, a następnie gotuj przez kwadrans. Namocz bandaż w odwarze i przyłóż na zmienione i/lub bolące miejsce. Aby uzyskać napar, jedną łyżkę posiekanego korzenia, zalej 300 ml wrzątku, po 20 minutach odcedź. Pij jedną lub dwie łyżki – trzy razy w ciągu dnia. Sproszkowane kłącze warto spożywać przy biegunkach – 3 razy dziennie po pół grama. Nalewkę należy przyrządzić w proporcji 1:5 (kłącze: alkohol), odstawić na dwa tygodnie, przecedzić i przelać do szklanych butelek. Do połowy szklanki wody stosuje się 5 kropli nalewki i pije 3 razy dziennie lub płucze nią gardło, pędzluje migdałki i dziąsła.

Pięciornik czteropłatkowy – przeciwwskazania i skutki uboczne

Pięciornika leśnego nie powinny stosować kobiety w ciąży, dzieci i mamy karmiące piersią. Stosowany systematycznie przez kilka miesięcy lub przedawkowany może powodować zatwardzenia, kolkę żołądkową, kolkę jelitową, wymioty.