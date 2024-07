Parmezan to jeden z najpopularniejszych włoskich serów. Ma intensywny, pikantny smak i zapach, i wiele wartości odżywczych.

Reklama

Parmezan - kilka słów o jasnożółtym serze

Parmezan to twardy, podpuszczkowy ser wytwarzany z krowiego mleka. We Włoszech jest produkowany od czasów średniowiecza. Wytwarzany był zarówno w zakonach Cystersów, jak i Benedyktynów już 900 lat temu, a na produkcję jednej formy sera wykorzystywano około 600 litrów mleka. Do dziś ser ten podaje się do mięs, makaronów, sałatek, sosów, zapiekanek, spaghetti, przystawek, a nawet do win.

Idealny ser na ciśnienie krwi

Ser parmezan doskonale redukuje ciśnienie krwi. Przeprowadzano badania, podczas których zaobserwowano, że osobom jedzącym regularnie parmezan obniża się ciśnienie krwi (więcej informacji znajdziesz tutaj).

Reklama

Składniki odżywcze i kalorie parmezanu

Parmezan jest bogaty w białko oraz witaminy A, B, E, D i K. W jego składzie odnajdziemy także różnego rodzaju pierwiastki, np. wapń, magnez, cynk, fosfor, a także duże ilości sodu. Dzięki temu, że jest lekkostrawny, zalecany jest osobom mającym problemy z układem pokarmowym. Polecany jest także sportowcom, ze względu na wysoką zawartość białka. Ser parmezan zaliczany jest do najbezpieczniejszych serów dla kobiet w ciąży ze względu na twardość, długi czas dojrzewania i małą zawartość wilgoci, a tym samym małą ilość bakterii. 100 gramów parmezanu organizm człowieka trawi około 45 minut, a 100 g zwykłego żółtego sera około czterech godzin. Ser spod Parmy ma około 452 kalorii w porcji na 100 gramów. Cena sera waha się od 50 do 100 zł za kilogram. Sery podobne do parmezanu to np. litewski Dziugas lub włoski Grana Padano.