Paluszki surimi z powodzeniem można wykorzystywać do przyrządzenia sałatek, wrapów, zapiekanek czy przekąsek. Jeżeli chcesz nadać daniom wykwintny aromat morskich ryb – paluszki surimi doskonale sprawdzą się w tej roli.

Paluszki surimi bardzo często bywają nazywane paluszkami krabowymi, jednak jest to błąd. Słowo „surimi” – oznacza mielone mięso ryb – i taki też skład mają dostępne u nas „paluszki surimi o smaku krabowym”. Najczęściej są to ryby takie jak: mintaj, dorsz i panga lub morszczuk. Oprócz tego dodawany jest aromat z kraba oraz skrobia. Poniżej dwa sprawdzone, smaczne i warte wypróbowania pomysły na wykorzystanie paluszków surimi. Produkt z pewnością zawierający mięso krabów, to Kanikama. Jest to mielone mięso z kraba uformowane w półcylindryczne twarde bochenki.

Paluszki surimi – Przepis na francuskie ciasteczka surimi

Składniki:

10 paluszków surimi,

połowa małego opakowania(275 g) ciasta francuskiego,

pieprz czarny,

białko jajka – do smarowania.

Czas przygotowania: 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Wyjmij ciasto francuskie z lodówki, podziel na 2 części, ułóż na dołączonym do niego papierze do pieczenia i delikatnie rozwałkuj.

2. Rozgrzej piekarnik ustawiając go na temperaturę 200 stopni.

3. Ułóż paluszki surimi wzdłuż w dwóch rzędach (w odległości około 4 cm) w taki sposób, aby wystarczyły na szerokość rozwałkowanego ciasta – w razie potrzeby możesz przycinać paluszki, posyp pieprzem. Przykryj szczelnie drugim płatem ciasta.

4. Krój pionowe długie ciasteczka tak, aby w każdym ciasteczku znajdowały się 2 kawałki surimi. Ciasteczko powinno mieć około 3 cm szerokości i długość taką, jaką ma płat ciasta francuskiego. Postępuj tak aż do wyczerpania paluszków.

5. Wszystkie ciasteczka posmaruj białkiem.

6. Ułóż na blaszce papier do pieczenia a na nim bokiem każde ciasteczko w odstępach min. 5 cm, posmaruj je roztrzepanym widelcem białkiem.

7. Piecz w 200 stopniach do momentu aż się zarumienią, około 20 minut.

Paluszki surimi w takiej wersji to świetna przekąska na Sylwestra, przyjęcie czy kolację. Doskonale sprawdzą się w połączeniu z dipem lub pikantnym sosem paprykowym.

Paluszki surimi – Przepis na tortillę z surimi i guacamole

Składniki:

400 g paluszków surimi,

liście sałaty lodowej,

4 tortille,

2 łyżki majonezu,

1 świeży ogórek,

1 pomidor,

1 papryka czerwona,

2 łyżeczki sosu chilli,

2 łyżki oliwy z pestek winogron,

guacamole: 1 dojrzałe awokado, 1 ząbek czosnku, pół małej cebuli, 1 łyżeczka soku z cytryny lub limonki, sól, pieprz.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj guacamole: awokado przekrój wzdłuż przez środek dookoła pestki, przekręć wyjmij pestkę. Łyżeczką wyskrob awokado do miseczki, dodaj sok z limonki. Cebulę i czosnek zetrzyj na tarce, dopraw solą. Wszystko dokładnie wymieszaj.

2. Sałatę opłucz i wysusz. Umyj i pokrój w drobną kostkę pomidora i ogórka (nie musisz obierać go ze skórki). Paprykę umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój w cienkie piórka.

3. Paprykę, pomidora i ogórka wsyp do miseczki, dodaj olej i sól i wymieszaj.

4. Pokrój paluszki surimi na małe kawałki.

5. Każdą tortillę posmaruj przygotowanym guacamole, połóż liść sałaty, warzywa z oliwą i paluszki surimi. Na to kleks majonezu i sosu chilli.

6. Zawiń dokładnie każdą tortillę – w taki sposób jak krokiety. Każdą tortillę przekrój na pół. Możesz je przypiec w mikrofalówce lub piekarniku – kilka minut.

Smacznego!

