Orzechy pekan, nazywane inaczej orzesznikiem jadalnym, są owocami drzewa o tej samej nazwie. Roślina oryginalnie pochodzi z Ameryki Północnej, jednak za sprawą hiszpańskich wypraw żeglarskich została rozpowszechniona w Europie, Azji i Afryce. Pekany są bogate w cenne dla organizmu ludzkiego składniki, m. in. witaminy z grupy B, antyoksydanty i magnez.

Jak smak mają orzechy pekan? Jest on podobny do orzechów włoskich, ale ze względu na większą zawartość tłuszczu, określa się go jako maślany. Orzesznik jadalny jest doskonały jako przekąska, dodatek do deserów, ciast, ciasteczek, porannego muesli, a nawet składnik panierki. Orzechy pekan wyglądem są również zbliżone do orzechów włoskich, z tą różnicą, że kształt łupinki jest nieco bardziej wydłużony, a obrany z niej orzech ma mniej spiralek i zagłębień niż jego włoski kuzyn.

Orzechy pekan – składniki odżywcze, kalorie

Pekany zawierają szereg witamin i minerałów. Są przede wszystkim bogatym źródłem witamin z grupy B, tj. B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B9 (kwas foliowy) oraz B12. Oprócz tego, obecne są w nich również witaminy E i K. Minerały, które znajdują się w pekanach to: magnez, fosfor, żelazo, potas, cynk, wapń i selen. 100 gramów orzechów pekan pokrywa w pełni dzienne zapotrzebowanie (dorosłego człowieka) na miedź oraz mangan.

Orzesznik jadalny, ze względu na wysoką zawartość tłuszczu, jest bardzo kaloryczny: 100 gramów dostarcza około 700 kcal.

Włączenie do jadłospisu orzechów pekan pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy (ochronnie na serce), poprawia stan skóry, włosów i paznokci oraz wzmacnia odporność.

Orzechy pekan – zastosowanie w kuchni

Maślany aromat orzechów pekan sprawia, że idealnie podbijają słodki smak. Są głównym składnikiem ciasta pekanowego (pecan pie). Znakomicie sprawdzają się również jako dodatek do bananowych chlebków, świątecznych keksów i deserów z korzennymi przyprawami.

Orzechy pekan stosowane są w formie surowej, suszonej, kruszonej, mielonej, solonej, karmelizowanej i kandyzowanej.

Kupując pekany, warto zwrócić uwagę na łupinkę, czy nie ma na niej pleśni. Są to bardzo tłuste orzechy, dlatego najlepiej nie przechowywać ich w formie łuskanej, bo ekspresowo jełczeją.