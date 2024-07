Rak jelita grubego to jeden z najcięższych rodzajów nowotworu. W Polsce tylko 28% osób chorujących na raka jelita grubego przeżywa 5 lat. Średnia europejska w tym względzie wynosi 50%.

Rak jelita grubego jest nowotworem złośliwym, który plasuje się na drugim miejscu pod względem zachorowalności w Europie. Każdego roku stwierdza się jego rozwój u ponad 400 tysięcy Europejczyków. Ponieważ tylko wczesne wykrycie choroby daje szansę na wyleczenie, aż połowa osób z tej grupy umiera ze względu na późno postawioną diagnozę.

Jakie objawy daje rak jelita grubego?

Rak jelita grubego to choroba, która przez długi czas może się ukrywać i nie dawać objawów. Pojawiają się one dopiero w zaawansowanym stadium choroby. Objawy, które powinny wzbudzić czujność to: zaobserwowanie obecności krwi w stolcu, co oznacza pozytywny wynik tekstu na krew utajoną. Poza tym może pojawić się krwawienie z odbytu.

Sygnałem jest także nagła, trudna do wytłumaczenia zmiana rytmu wypróżnień, na przykład niespodziewana biegunka z jednoczesnym odchodzeniem gazów. Objawem raka mogą być też zaparcia, które spowodowane są zwężeniem jelita. Jeśli rak wejście w zaawansowane stadium, tkanka nowotworowa może doprowadzić do niedrożności jelita grubego. Podejrzenie raka może nasuwać także zmiana kształtu stolca.

Innym objawem raka jelita grubego jest ogólna zła kondycja fizyczna człowieka. Cierpi on na gorączkę, jest osłabiony i bardziej podatny na zmęczenie. Ponadto diagnozuje się u niego anemię, zauważalne jest też chudnięcie. Mogą mu również doskwierać dolegliwości w dolnej części brzucha, a także nudności i wymioty. Dodatkowo mogą wystąpić problemy z przełykaniem.

