Przyczyny występowania krwi utajonej w kale to następstwa niebezpiecznych chorób układu pokarmowego. Przyczyny krwi w kale, to nie tylko hemoroidy, ale też wrzody, polipy oraz niebezpieczny rak jelita grubego. Nie należy lekceważyć krwi utajonej w kale.

Krew utajona w kale: czym jest?

Występowanie krwi w kale jest nieprawidłowym objawem, którego nie należy lekceważyć. Zazwyczaj przyczyną pojawienia się krwi utajonej w kale są choroby układy pokarmowego.

Krew utajona to krew niewidoczna gołym okiem, możliwa do wykrycia poprzez badanie stolca. Badanie wykonuje się samodzielnie w domu (za pomocą zakupionego w aptece zestawu testów), bądź też na zlecenie lekarza - w warunkach laboratoryjnych. Testy laboratoryjne na krew utajoną w kale (określane FOB, z ang. Fecal Occult Blood) wykrywają obecność hemoglobiny lub enzymów ją przetwarzających. Przed badaniem nie należy przyjmować żelaza, witaminy C, leków rozrzedzających krew, aspiryny i alkoholu.

Krew utajona w kale: przyczyny

Najczęstszą przyczyną występowania krwi utajonej w kale jest krwawienie z dolnej części przewodu pokarmowego, spowodowane chorobami takimi jak:

hemoroidy – stolec wygląda jakby był nakropiony świeżą, żywoczerwoną krwią ,

, wrzodziejące zapalenie jelita grubego – charakterystyczne cuchnące stolce, zawierające domieszkę śluzu, ropy oraz pewną ilość świeżej krwi, która wydostaje się z wrzodów.

choroba Leśniowskiego-Crohna – czerwona, śluzowata krew w stolcu,

polipy jelita grubego powodujące silne krwawienia zarówno utajone jak i jawne,

rak jelita grubego – ślady krwi są widoczne nie tylko w kale, ale też na papierze toaletowym i bieliźnie, pojawia się krwawienie z odbytu ,

, infekcja bakteryjna – świeża krew występuje w wodnistych stolcach,

choroba wrzodowa, żylaki przełyku i inne stany zapalne błony śluzowej żołądka i dwunastnicy – pojawienie się smolistego stolca świadczy o krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Od wyników badań i rozpoznania choroby, która jest przyczyną występowania krwi utajonej w kale zależy dalsze postępowanie i leczenie.