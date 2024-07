Urządzanie salonu w stylu skandynawskim to wybieranie takich rozwiązań, które są proste, funkcjonalne i naturalne. Kilka prostych wskazówek pomoże ci zaaranżować pokój dzienny w stylu „scandic”.

Podłoga i meble powinny być wykonane z naturalnego drewna

We wnętrzu w stylu skandynawskim podłoga i meble powinny być wykonane z naturalnego drewna. Do impregnacji podłogi wystarczy wosk, a do wykończenia mebli lakier lub bejca, która nie zasłoni całkowicie struktury materiału. Nie idźmy tutaj na kompromisy. Okleina ani panele podłogowe, imitujące określone gatunki drewna, nie zastąpią litego drewna.

W salonie powinny dominować biel, szarość i beż

W salonie powinna dominować biel, beż oraz jasne odcienie szarości. Bardziej intensywne kolory, np. czerwień, zieleń, purpura, mogą zostać wykorzystane punktowo. Taki kolor może mieć np. element dekoracyjny ustawiony w centralnym punkcie salonu lub obraz wiszący na ścianie.

Kolory wyposażenia salonu w stylu skandynawskim planujemy warstwowo. Na najniższym poziomie mogą znajdować się intensywne barwy: grafit, granat, ale z każdą kolejną warstwą stopniowo powinny się one rozjaśniać. Dywan może być więc utrzymany w odcieniach granatu, a meble mogą być wykonane z drewna o ciemniejszej barwie, ale już na wysokości wzroku dominującą barwą powinna być biel.

Styl skandynawski to przede wszystkim wygoda i ergonomia

Salon w stylu skandynawskim to salon, w którym naprawdę można odpocząć. Sofa i fotele, które do niego wybierzesz, powinny wręcz prosić się o to, żeby rozsiąść się na nich wygodnie. Pomiędzy poszczególnymi meblami należy zostawić na tyle dużo miejsca, żeby można było swobodnie między nimi przejść.

W jak najprostszy sposób należy też projektować ciągi komunikacyjne w salonie. Droga od jednego z jego kluczowych punktów do drugiego, np. od sofy do półki z książkami, powinna być wytyczona tak, żeby można było ją pokonać bez kluczenia pomiędzy innymi meblami.

Nawet największe wysiłki w celu nadania salonowi skandynawskiego charakteru spełzną na niczym, jeśli nie będziesz w stanie zapanować nad bałaganem i chaosem. Skandynawskie wnętrze to wnętrze uporządkowane, bez żadnych zbędnych elementów. Regularnie więc usuwaj z niego niepotrzebne przedmioty, nie gromadź ich. Odkładaj wszystko na swoje miejsce. Elementy, które muszą znajdować się w salonie, choć nie pasują do niego wizualnie, możesz chować do zamykanych szafek.

Oświetlenie ociepli wnętrze w stylu skandynawskim

Salon w stylu skandynawskim powinien być dobrze oświetlony, najlepiej naturalnym światłem docierającym zza dużego okna. Doświetlić możesz go także lampą wiszącą, lampami ściennymi oraz lampami i lampkami stojącymi. Za pomocą oświetlenia możesz dodać surowemu, jasnemu wnętrzu trochę ciepła. Salon oświetlony żarówką o temperaturze niższej niż 3300 kelwinów będzie bardziej przytulny, a przebywanie w nim stanie się bardziej relaksujące. Informacji o temperaturze barwowej szukaj na opakowaniu żarówki.

Szukaj niestandardowych rozwiązań

Regał garażowy zamiast tradycyjnego zabudowanego regału na książki, regał wykonany z drabiny, półka na ścianę ze skrzynki po winie, szeroki parapet urządzony jako miejsce do siedzenia – styl skandynawski to także kreatywność. Doskonale wpisują się w niego: idea „zrób to sam” (DIY z ang. do it yourself), upcycling oraz renowacja starych mebli.

