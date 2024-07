Ryba z grilla to doskonały pomysł na kolację w ciepły letni wieczór. Nototenia najlepiej smakuje przyprawiona świeżymi ziołami i skropiona sokiem z cytryny. Grillowaną rybę można podawać z warzywami lub pieczonymi ziemniakami z dodatkiem masła i świeżego kopru.

Nototenia to gatunek morskiej ryby. Ma wyrazisty smak. Po rozkrojeniu ryby jej szkielet łatwo odchodzi od mięsa, przez co ryzyko natknięcia się na ość jest bardzo niskie. Nototenie żyją także w ekologicznych hodowlach, przez co ich mięso jest pozbawione zanieczyszczeń.

Nototenia z grilla – przepis

Przed pieczeniem na grillu rybę należy zamarynować, aby przeszła aromatem ziół. Nototenię najlepiej obłożyć folią aluminiową i grillować na specjalnych tackach.

Potrzebujesz:

wyciskarki do czosnku,

tacek grillowych,

małej miski,

folii aluminiowej,

moździerza do ziół.

Składniki na 5 porcji:

5 tuszek nototeni (odgłowionych i wypatroszonych),

5 listków bazylii (lub 1 łyżeczka bazylii mielonej),

4 ząbki czosnku,

4 gałązki rozmarynu,

3 gałązki tymianku,

2 gałązki świeżego kopru,

1/2 cytryny,

1 łyżki masła roślinnego,

1 łyżka oliwy z oliwek,

1 łyżeczka soli morskiej,

1 łyżeczka czarnego mielonego pieprzu.

Czas przygotowania: 1h 35 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umytą i osuszoną rybę oprósz solą i pieprzem.

W moździerzu rozdrobnij rozmaryn, tymianek i koper.

Do małej miski włóż masło, zioła oraz czosnek wyciśnięty przez praskę i całość dokładnie wymieszaj.

Do środka nototeni włóż ziołowy farsz i odstaw ją na godzinę do lodówki.

Posmaruj rybę oliwą z oliwek i skrop sokiem z cytryny.

Każdy kawałek nototeni obwiń w folię aluminiową, wkładając do środka po jednym listku bazylii (lub posyp z wierzchu mielonym ziołem).

Grilluj przez 20-30 minut.

Podawaj z mieszanką warzyw lub z grillowanymi ziemniakami posmarowanymi masłem i posypanymi świeżym koperkiem.

Smacznego!